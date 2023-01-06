工程僅剩88天進度落後5% 新北美術館四月開園遭批天方夜譚

新北市美術館原定2022年4月完工的新北市美術館，工程進度嚴重落後，恐怕造成2023台灣設計展無法順利9月進場佈展，昨天新北市府到現場視察，但工地現場仍亂成一團，市議員蘇泓欽痛批， 僅剩88天工期要挑戰四月開園簡直天方夜譚。設計展恐怕成為全台在工地內舉辦的首例。

造價27億元的新北市美術館，自2019年開工原定2022年4月完工，截至12月31日止，工程進度嚴重落後，原預定進度為86.65%，昨工務局簡報中提及工程進度目前為81.66%，較原預定落後5%，進度延宕近一年。對此工務局表示，主體工程與一樓藝術街坊可望在今(2023)年2月底完工。工務局長祝惠美表示依契約主體工程與一樓藝術街坊可於2月底完工。

文化局則表示，將配合工務局完工後交付時間，進行後續開園準備，但至少需1個月時間讓藝術家進駐，而美術館戶外園區工程預計於本年度農曆年前辦理竣工。截至2023年1月5日止，工程施作實際進度為92.5%，文化局配合工程完工，將在4月中辦理美術館戶外園區各項藝文慶典開園活動，開放一樓藝術街坊和戶外園區供民眾使用。

但昨新北市府前往視察，除工程進度延宕，工地現場仍亂成一團，物料、廢料也隨意棄置，新北市建築師公會前理事長鄭宜平表示，工地現場凌亂不堪顯然市府重大工程督導機制已經失靈。

新北市議員蘇泓欽則痛批，新北市美術館一個27億的重大公共工程，內部卻雜亂無章、毫無章法，僅剩88天工期要挑戰四月開園簡直天方夜譚，顯示市府重大工程督導機制完全失靈，身為該工程最高執行機關工務局應該負起最大責任，要求工務局立即改善，別讓新北的工程持續拖延、成為全台笑柄。