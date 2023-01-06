新北城鄉局新增頂溪站周邊為策略更新地區 即日起實施
永和區是新北市最早期都市發展地區，但建物屋齡老舊亟待更新重建，新北市城鄉局表示，永和都市計畫細部計畫（第一次通盤檢討）案著手修訂市場用地土管規定，並劃定新增頂溪站周邊範圍為策略性更新地區，經提送市都委會審議通過，即日起實施，盼翻轉永和市區風貌。
新北市城鄉局長黃國峰表示，永和部分市場用地（原美麗華戲院、福和戲院）現況環境荒廢老舊，整合面臨困難，本次通盤檢討為促進都更推動，著手修訂市場用地土管要點，回歸多目標使用辦法規定，並酌予調高建蔽率，也透過放寬獎投及容移相關規定，以增加改建誘因及降低整合難度。
黃國峰說，另也考量頂溪捷運站西側現況地狹人稠，巷道彎曲狹小、寬度不一且不連續，基於都市發展及防災必要，並配合都更三箭政策，劃定頂溪捷運站周邊地區為策略性更新地區，並訂定更新計畫，未來除由政府機關主導實施外，民間實施者亦可依法提出申請，期改善居住及整體環境品質。
城鄉局表示，因民眾反映建蔽率低，此次從50%提升至7、80%，部分地區可作為住宅，提供更多誘因提升都更意願。有鑑於民辦都更效能有限，為此市府帶頭積極辦理公辦都更案，依循大陳地區更新單元2成功經驗，與實施者共同合作推動其他單元都更案。
另外永和行政園區等公辦都更案，市府也將依循新店行政園區推動經驗，以公辦都更為核心，整合永和區公所等行政機關，打造完善的永和區政服務行政園區，改善公共服務品質，藉此帶動地區更新發展，全案刻正於內政部都委會審議。
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