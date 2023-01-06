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中信銀行員驚傳淪詐騙共犯 金管會已接獲通報、最重罰5千萬

空中感性祝福北一女又驚又喜 校長大讚「暖男機師」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北一女樂儀旗隊赴美表演，今天光榮返台，回程機長、北一女家長會榮譽會長蔡武恭在空中感性廣播，校長陳智源大讚是「暖男機師」。圖／北一女樂儀旗家長後援會提供
北一女樂儀旗隊赴美表演，今天光榮返台，回程機長、北一女家長會榮譽會長蔡武恭在空中感性廣播，校長陳智源大讚是「暖男機師」。圖／北一女樂儀旗家長後援會提供

北一女樂儀旗隊日前在美國玫瑰花車遊行，亮麗表現深獲國際讚賞，今天光榮返台，搭機回國時，機長、北一女家長會榮譽會長蔡武恭更在空中感性告白，師生與家長當下感動不已。校長陳智源說，只知道蔡武恭會駕駛回程班機，但大家都不知道有這驚喜，直呼他是「暖男機師」。

此行127位學生與10名師長、35位家長前往美國，參加玫瑰花車遊行。校長陳智源表示，學生們帶著自信與笑容，完成多項人生成就解鎖，北一女樂儀旗隊向全世界展現堅毅美麗的力量，感動了所有人，即使未在現場，國人也能透過影像畫面，感受大家為台灣所做努力。

陳智源分享，這趟旅程讓他知道，夢想是要自己努力堅持而來，幸運是靠很多他人的幫助而來，成功是需要靠一群人無私奉獻而來。

北一女樂儀旗隊師生與家長今天光榮抵台，回程在機上時，北一女家長會榮譽會長蔡武恭在空中廣播祝福孩子們，令人動容。

陳智源說，蔡武恭過去擔任會長時就很照顧學生，是真心在關心孩子，也相當支持校務。事前只知道蔡武恭會駕駛該班機，但不知道會廣播分享這些內容，這次他所講內容，大家深受感動，孩子們應該聽得懂，大讚是暖男機師。

北一女樂儀旗隊日前在美國玫瑰花車遊行，亮麗表現深獲國際讚賞。圖／北一女樂儀旗家長後援會提供
北一女樂儀旗隊日前在美國玫瑰花車遊行，亮麗表現深獲國際讚賞。圖／北一女樂儀旗家長後援會提供
華航機師蔡武恭（左四）是北一女家長會榮譽會長，特別申請執行該趟飛行任務。圖／北一女樂儀旗家長後援會提供
華航機師蔡武恭（左四）是北一女家長會榮譽會長，特別申請執行該趟飛行任務。圖／北一女樂儀旗家長後援會提供

北一女 機師 美國

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