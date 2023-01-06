空中廣播送暖北一女 機長3天沒睡好只為驚喜祝福

北一女樂儀旗隊受邀到美國參加玫瑰花車遊行，在國際舞台大放異彩，回程的華航班機上，機長蔡武恭也是北一女家長會榮譽會長，特別廣播送上驚喜祝福，空中驚喜讓不少人相當感動。蔡武恭坦言3天沒睡好，都在想要說什麼，直到起飛前3小時才完稿，所說就是「from my heart」。

蔡武恭去年甫從北一女家長會長卸任，目前為榮譽會長。他說，個性內向的女兒就讀北一女後，成長許多，尤其學姊、師長們所成就的校園文化氛圍，無形中影響這些孩子，他們不只讀書，也參與籃球、樂儀旗隊等許多深受校方鼓勵的事，種種面向讓他很感動。

蔡武恭提到，過去一年擔任家長會長，都有參與樂儀旗隊的練習，內心非常感動，得知北一女受邀赴美表演，更於2個月前向公司申請飛行來回班機，礙於機種因素，最後僅有回程能為孩子服務。

「我大概3天沒睡好，都在想要講什麼」，蔡武恭坦言，光是內容就想了3天，考量機上場合與其他乘客，最終在起飛前3小時才定稿，想說的「就是from my heart」。

蔡武恭分享，當時講到「謝謝你們讓我們知道只要有熱，就要發出令人溫暖的光」這句話，自己都有點哽咽，就是因為小朋友在樂儀旗隊或學校其他社團及活動，表現真的讓他們佩服與感動。