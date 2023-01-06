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新北金山區公所媒合宗教社福團體 送167弱勢戶紅包和物資

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
金山區公所媒合宗教社福團體，送167弱勢戶紅包和物資。圖／金山區公所提供
金山區公所媒合宗教社福團體，送167弱勢戶紅包和物資。圖／金山區公所提供

春節要到了，新北市金山區公所今天媒合社福、宗教團體舉辦寒冬送暖，現場發送民生物資及年節紅包，陪伴弱勢家戶歡喜迎新年。

今年特別邀請獲得新北市人民團體領航銅獎的金健康運動舞蹈協會，為現場帶來活絡的氛圍，也邀請伊甸視障樂團，透過音樂分享生命、關懷弱勢。

金山區公所每年農曆過年前，都會媒合各宗教團體、社福團體及善心人士的愛心物資和善款，期望讓弱勢家戶都能夠感受到社會關懷的暖意，為感謝各機關團體的熱心捐助，特別準備金山區公所青春山海線聯名禮盒，向各界善心致謝。

金山區長廖武輝指出，167戶弱勢家庭每一家戶皆會領取現金4000元以上紅包、禮券700元及白米、食用油、泡麵等生活用品。因為有各界注入的暖流，才能讓所有受惠的弱勢家戶可以平安過好年。雖然送暖家戶有限，但盼能發揮拋磚引玉之效果，獲得更多民間迴響，共襄盛舉。

受惠者許先生說，感謝金山區公所及各界善心人士每年於農曆年前辦理寒冬送暖的溫馨活動，雖然外頭寒氣逼人，但讓他們的心都是暖和的，並能與家人聚在一起感受年節熱鬧的氛圍。

金山區公所媒合宗教社福團體，送167弱勢戶紅包和物資。圖／金山區公所提供
金山區公所媒合宗教社福團體，送167弱勢戶紅包和物資。圖／金山區公所提供
金山區公所媒合宗教社福團體，送167弱勢戶紅包和物資。圖／金山區公所提供
金山區公所媒合宗教社福團體，送167弱勢戶紅包和物資。圖／金山區公所提供
金山區公所媒合宗教社福團體，送167弱勢戶紅包和物資。圖／金山區公所提供
金山區公所媒合宗教社福團體，送167弱勢戶紅包和物資。圖／金山區公所提供

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