新北金山區公所媒合宗教社福團體 送167弱勢戶紅包和物資

春節要到了，新北市金山區公所今天媒合社福、宗教團體舉辦寒冬送暖，現場發送民生物資及年節紅包，陪伴弱勢家戶歡喜迎新年。

今年特別邀請獲得新北市人民團體領航銅獎的金健康運動舞蹈協會，為現場帶來活絡的氛圍，也邀請伊甸視障樂團，透過音樂分享生命、關懷弱勢。

金山區公所每年農曆過年前，都會媒合各宗教團體、社福團體及善心人士的愛心物資和善款，期望讓弱勢家戶都能夠感受到社會關懷的暖意，為感謝各機關團體的熱心捐助，特別準備金山區公所青春山海線聯名禮盒，向各界善心致謝。

金山區長廖武輝指出，167戶弱勢家庭每一家戶皆會領取現金4000元以上紅包、禮券700元及白米、食用油、泡麵等生活用品。因為有各界注入的暖流，才能讓所有受惠的弱勢家戶可以平安過好年。雖然送暖家戶有限，但盼能發揮拋磚引玉之效果，獲得更多民間迴響，共襄盛舉。