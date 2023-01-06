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新北美術館工程延宕一年 新官上任力拚4月開園

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
原定去年4月完工的新北市美術館，工程進度到目前為止僅約8成2。記者李定宇／攝影
原定去年4月完工的新北市美術館，工程進度到目前為止僅約8成2。記者李定宇／攝影

原定去年4月完工的新北市美術館，工程進度嚴重落後，到目前為止進度僅約8成2，面對10月即將在該美術館舉辦的2023台灣設計展，新北市府擔憂工程延宕恐怕造成設計展無法舉行，議員擔心設計展恐怕辦在工地內，新北市副市長朱惕之昨首度上任後再到現場視察，促使工程能順利進行。

朱惕之原為新北市工務局長，任內重大建設包括三鶯二橋、三重重症醫療大樓、美術館等，升任副秘書長後持續督導工務相關業務，昨首次以副市長身分再度前往新北市美術館視察工程進度。

但造價21億元的新北市美術館，2019年開工後原定去年4月完工，因疫情影響目前預計今年4月底完工，而台灣設計展今年10月即將在新北市美術館舉辦，美術館是否能如期完工交接已迫在眉睫。

由於工程持續延宕，美術館旁面積約10公頃的戶外園區原計去年6月完工也未能順利啟用，目前新工處估計戶外園區部分將於今年2月底完工。

朱惕之昨天會同新工處等單位等一同在現場聽取簡報，美術館主體工程目前預定進度86.65%、實際進度81.66%，目前仍在施作帷幕物料安裝、景觀牆、西側平台、植栽、中軸大道、室內隔間、電梯等相關工程，他也當場指示務必在做好工安及品質的前提下，讓美術館工程順利進行。

新北市議員卓冠廷對此表示，新北市立美術館工程延宕恐怕影響台灣設計展的舉辦，參選時期就在關注美術館的進度，但完工期程一延再延，施工中場館一直矗立在鶯歌聯外重要道路旁，延宕的問題難以忽略。當選後曾向新北美術館籌備處表達關心，希望許多人期待、大力爭取的台灣設計展可以如期如質地舉辦，避免設計展辦在工地中的情形發生。

新北市工務局長祝惠美對此表示，希望廠商能依契約於今年2月底完工，3月中讓藝術家進駐、4月一樓藝術街坊和戶外園區能開放使用。

朱惕之當場指示務必在做好工安及品質的前提下，讓美術館工程順利進行。記者李定宇／攝影
朱惕之當場指示務必在做好工安及品質的前提下，讓美術館工程順利進行。記者李定宇／攝影
新北市副市長朱惕之（右二）昨首度上任後再到現場視察，促使工程能順利進行。記者李定宇／攝影
新北市副市長朱惕之（右二）昨首度上任後再到現場視察，促使工程能順利進行。記者李定宇／攝影
造價27億元的新北市美術館，2019年開工後原定去年4月完工，因疫情影響目前預計今年4月底完工。記者李定宇／攝影
造價27億元的新北市美術館，2019年開工後原定去年4月完工，因疫情影響目前預計今年4月底完工。記者李定宇／攝影

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