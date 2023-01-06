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氣溫低冷吹紅新北楓葉 公園換新裝引打卡熱

中央社／ 新北6日電

氣溫持續低冷，新北市政府指出，中和區四號公園楓香爆紅，新店區二叭子公園青楓也變色，坪林區金瓜寮九芎根親水公園落雨松正紅，也是近郊不錯的賞景點，成為打卡熱點。

新北市中和區四號公園周邊住戶蘇國華今天告訴中央社記者，以往行經公園都沒有注意如此漂亮景觀，近日因為低溫，包括國立台灣圖書館與周邊行道樹的楓香似乎一夕間爆紅，相當美麗。

新北市政府綠美化環境景觀處表示，依據中和區公所統計，四號公園周邊的楓香約有35棵；新店區二叭子公園的青楓也開始變色，部分轉紅、部分轉黃，有別於以往的公園風情；至於在低溫的催化下迎來楓紅的汐止區拱北殿，受到下雨氣候影響，有些已經落葉，不如上週茂盛火紅。

景觀處指出，除了都會區的賞楓景點，坪林山區金瓜寮九芎根親水公園，落雨松正火紅，可把握時間欣賞。落羽松因小葉狀似羽毛，冬季葉片轉成黃褐色，片片落盡如飄落的羽毛而得名，也是世界知名的水岸造景樹種。

四號公園 低溫 落羽松 賞楓

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