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迎接兔年到 新北碧潭風景區、重新市集免費送春聯

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市高灘處8日在三重重新橋觀光市集舉辦「鴻兔揮毫贈春聯」活動。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處8日在三重重新橋觀光市集舉辦「鴻兔揮毫贈春聯」活動。圖／新北市高灘處提供

農曆新年將至，新北市觀旅局明天下午在新店碧潭風景區發送300份春聯，並邀請書法名家現場揮毫；另外，新北市高灘處則在本周日（8日）在三重重新橋觀光市集舉辦「鴻兔揮毫贈春聯」活動，民眾還可自行發揮創意想新年賀詞，請書法老師揮毫撰寫屬於自己的春聯。

觀旅局表示，明天下午與下午2點至5點在碧潭渡船頭停車場前小廣場舉辦「碧潭迎新春 桃符迎春來」活動，「桃符」為春聯古稱，本次贈送桃符由邀請到漢字書藝文化學會理事長林金豊親自書寫。

觀旅局表示，只要來訪民眾用手機掃描現場活動立牌上的QR code，留下Google五星好評，交予現場工作人員審核完成，即可索取書法名家現場揮毫春聯。

另外，高灘處周日上午9點至11點30分，在三重新北大都會公園的重新橋下重新觀光市集，舉辦兔年「鴻兔揮毫贈春聯」活動，將邀請國內三位知名書法老師錢瑞英、李存禾及廖美蘭，在現場一展精湛書法功力，民眾只要在現場排隊，就可以領取書法老師撰寫吉祥金句，亦可自行創意發想新年祝賀詞，請老師當場揮毫撰寫專屬自己的春聯。

此外，在大年初一（1月22日）上午9點起，重新橋觀光巿集還有「財神爺降臨迎新發財金」活動，由財神爺現場發送拾元發財金，共900份，每小時發送300份，共發放3梯次；為便民眾更悠閒地賞遊市集，發放前現場會以廣播告知。

新北市觀旅局明天下午在新店碧潭風景區發送300份春聯。圖／新北市景觀處題提供
新北市觀旅局明天下午在新店碧潭風景區發送300份春聯。圖／新北市景觀處題提供

春聯 碧潭

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