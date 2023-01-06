國4清水端死傷車禍不斷 居民舉布條抗議「盼高架延伸台中港」

台中市國道4號與臨港路口，上月發生8車追撞重大事故，釀1死3傷。今在地居民高舉白布條高喊「給我們安全回家的路」，遞交陳情書，爭取國道4號快速道路東往西高架延伸至台中港。立法院副院長蔡其昌要求，3個月內建置減速標誌標線劃設、增設測速照相取締，長期規劃以高架延伸為目標進行評估。

今天上午，交通部公路總局第二區養護工程處台中工務段邀集市府警察局、交通部高速公路局、市府交通局、林子清菁埔里長林子清等人前往事故現場會勘。現場聚集10多位居民高舉「還給清水鄉親一條安全回家的路」、「人民憤怒政府聽到了嗎」布條抗議。

上月8車追撞事故，陳婦不幸罹難，是現任台中市清水區甲南社區發展協會總幹事陳寶照的胞姊，陳憤怒表示，該路口傷亡車禍不斷，但中央政府漠視清水鄉親行的安全，應立即規劃國4高架延伸至台中港，避免大車爭道。

立法院副院長蔡其昌及台中市議員王立任、楊典忠、陳廷秀也出席會勘，蔡其昌表示，國4清水段的長下坡與臨港路口道路危險是地方長期的問題，過去多次會勘該路口，皆因法規限制、交通流量不足而爭取未果。

蔡其昌說，爭取國4清水段高架延伸，短期計畫要求交通部提出改善，包含：裝設測速照相、禁止左轉、標線標誌改善等作為，3個月內一定要將短期改善措施完工，長期計畫則要求交通部針對高架延伸進行可行性評估，將高架延伸作為長期目標來推動。