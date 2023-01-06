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國4清水端死傷車禍不斷 居民舉布條抗議「盼高架延伸台中港」
台中市國道4號與臨港路口，上月發生8車追撞重大事故，釀1死3傷。今在地居民高舉白布條高喊「給我們安全回家的路」，遞交陳情書，爭取國道4號快速道路東往西高架延伸至台中港。立法院副院長蔡其昌要求，3個月內建置減速標誌標線劃設、增設測速照相取締，長期規劃以高架延伸為目標進行評估。
今天上午，交通部公路總局第二區養護工程處台中工務段邀集市府警察局、交通部高速公路局、市府交通局、林子清菁埔里長林子清等人前往事故現場會勘。現場聚集10多位居民高舉「還給清水鄉親一條安全回家的路」、「人民憤怒政府聽到了嗎」布條抗議。
上月8車追撞事故，陳婦不幸罹難，是現任台中市清水區甲南社區發展協會總幹事陳寶照的胞姊，陳憤怒表示，該路口傷亡車禍不斷，但中央政府漠視清水鄉親行的安全，應立即規劃國4高架延伸至台中港，避免大車爭道。
立法院副院長蔡其昌及台中市議員王立任、楊典忠、陳廷秀也出席會勘，蔡其昌表示，國4清水段的長下坡與臨港路口道路危險是地方長期的問題，過去多次會勘該路口，皆因法規限制、交通流量不足而爭取未果。
蔡其昌說，爭取國4清水段高架延伸，短期計畫要求交通部提出改善，包含：裝設測速照相、禁止左轉、標線標誌改善等作為，3個月內一定要將短期改善措施完工，長期計畫則要求交通部針對高架延伸進行可行性評估，將高架延伸作為長期目標來推動。
交通部公路總局第二區養護工程處表示，先以改善長下坡讓車輛可以減速的方向改善，將與高公局配合。交通部高公局提到，針對國道四號終點端的減速，短期內先以減速標誌標線劃設及配合市警局增設測速照相取締等相關設施設置，同時評估長期規劃。
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