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台灣燈會回台北 蔣萬安講冷笑話：回想23年前我才剛出生

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席「2023台灣燈會在台北」大會裝備發布記者會，上台致詞。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「2023台灣燈會在台北」大會裝備發布記者會，上台致詞。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午出席「2023台灣燈會在台北」大會裝備發布記者會，上台致詞時表示，今年燈會是睽違23年回到台北舉辦，也是台北開春之後第一場大型活動，蔣萬安接著還講冷笑話，「回想23年我才剛出生」話一出口隨即自嘲「哈， 開玩笑，23年前我已經21歲」。

蔣萬安說，23年後的今年，再次舉辦台灣燈會，不只是台灣的驕傲，也是台北的光榮，這次燈會用「光源台北」當主題，用城市光廊概念打造台灣燈會，用各式藝術燈飾裝置台北市城市廊道，燈會更融入市民日常生活。

蔣萬安說，預期會有超過1000萬人次到訪，以及210億產值，歡迎國內外觀光客一起品味台北。燈會在台北順利籌備舉辦，很重要的是企業支持，結合企業力量，包括富邦、台灣大哥大贊助這次燈會服裝包括外套與志工背心，都是環保材質，用寶特瓶回收製成，也非常感謝全聯、統一企業、聯華贊助物資。

蔣萬安表示，過去3年因為疫情的影響，對人民的生活以及企業都有很大的衝擊，但也因為有在地企業以及社會力量的持續堅持，才撐起了台灣的經濟，感謝大家透過社會的參與，來讓社會變得更好。

由於這次燈會有周邊商品，例如兔耳燈、光源兔，是由燈會官方網站購買，還有中央製作的小提燈，但是登記領取方式都不一樣。媒體問蔣萬安是否民眾會混淆？蔣萬安說，這個部分有聽到民眾反應，會請相關局處跟中央協調之後，再向民眾說明。

對於台灣燈會的的交通問題，蔣萬安說，昨天特別到交通局，聽取相關業務報告，也責請交通局在這一次台灣燈會可能帶來的人潮進行相關規畫，確保人潮能夠安全疏散，大家愉快的來，安全的回家。

台灣燈會 蔣萬安

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