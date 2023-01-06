北市府晨會柯規蔣不隨 週一晨會週四午餐會
台北市長蔣萬安今天表示，對於晨會，經過首週運行後已有共識，要以議題為導向、解決問題為目標，接下來透過週一晨會和週四午餐會報進行，不被形式主義綁住。
蔣萬安今天出席「2023台灣燈會在台北」大會裝備發布記者會，會前接受媒體聯訪時被問及將來晨會運作方式。
蔣萬安說，晨會經過第一週試運行，大家已凝聚共識，以效率為原則、以議題為導向，以解決問題為目標，接下來透過週一週四的晨會以及午餐會報進行，重點是不要被形式主義綁住，每週透過一個晨會一個午餐會報的方式，目前比較有效率。
此外，媒體提問內科交通問題，是否考慮用交通船方式解決。
蔣萬安說，的確是有企業提出這樣的建議，但要考量基隆河的水利，包括清淤和潮汐等問題，根據過往評估，困難度比較高，會跟企業再來討論。
另外媒體提問台灣燈會問題，包含小提燈用台北通App預約，但周邊商品要用網站買，恐讓民眾混淆，以及人潮疏散等。
蔣萬安說，小提燈跟周邊通路的問題，會請相關局處跟中央好好協調清楚再說明；而昨天他特別到交通局聽取台灣燈會業務報告，就人潮部分進行規劃，確保安全疏散。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言