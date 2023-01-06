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北市府晨會柯規蔣不隨 週一晨會週四午餐會

中央社／ 台北6日電

台北市長蔣萬安今天表示，對於晨會，經過首週運行後已有共識，要以議題為導向、解決問題為目標，接下來透過週一晨會和週四午餐會報進行，不被形式主義綁住。

蔣萬安今天出席「2023台灣燈會在台北」大會裝備發布記者會，會前接受媒體聯訪時被問及將來晨會運作方式。

蔣萬安說，晨會經過第一週試運行，大家已凝聚共識，以效率為原則、以議題為導向，以解決問題為目標，接下來透過週一週四的晨會以及午餐會報進行，重點是不要被形式主義綁住，每週透過一個晨會一個午餐會報的方式，目前比較有效率。

此外，媒體提問內科交通問題，是否考慮用交通船方式解決。

蔣萬安說，的確是有企業提出這樣的建議，但要考量基隆河的水利，包括清淤和潮汐等問題，根據過往評估，困難度比較高，會跟企業再來討論。

另外媒體提問台灣燈會問題，包含小提燈用台北通App預約，但周邊商品要用網站買，恐讓民眾混淆，以及人潮疏散等。

蔣萬安說，小提燈跟周邊通路的問題，會請相關局處跟中央好好協調清楚再說明；而昨天他特別到交通局聽取台灣燈會業務報告，就人潮部分進行規劃，確保安全疏散。

台灣燈會 蔣萬安

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