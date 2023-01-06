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盼2026年完成北基汐整併 吳怡農：選後進行改革

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農今天上午前往長春市場掃街拜票。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農今天上午前往長春市場掃街拜票。記者鍾維軒／攝影

民進黨北市立委候選人吳怡農在選舉公報上，列出2026年前希望完成台北、基隆與新北汐止行政區整併。吳怡農今表示，這議題不應只在選舉討論，他建議選後要好好整體規畫，而3區整併，從台北市前市長郝龍斌就提過，而基隆市長謝國樑也盼基隆能有直轄市待遇，選後可以進行改革。

吳怡農今赴長春市場拜票前受訪時表示，關於行政區域重劃不應該只有在選舉時候討論，他提議在選後好好做整體規劃。首先，台北、汐止、基隆合併自己不是第一個提出的，郝龍斌就曾經提過，區域合併也需要地方政府的支持和具體需求。

吳怡農說，謝國樑上任後，就提出希望基隆市爭取直轄市待遇，但基隆若沒與直轄市合併，很難實現同待遇，期待無論是地方政府達成共識送到中央，還是由中央透過地方制度法調整，都希望為了台灣整體規畫、完善接下來30年發展，能在選後進行改革。

另外，有關中國國民黨副主席連勝文發文反對義務役期恢復1年，認為台灣年輕人上戰場成為砲灰，但也有人認為說連沒服過兵役，沒資格對這議題指手畫腳。

吳怡農表示，他不認同連勝文沒當過兵就不能提出對兵役制度的想法、對於國防不能有意見。畢竟台灣社會有很多人沒當過兵、沒有軍中經驗，包括許多女性公民，但這不表示大家沒有權利對國防安全有想法。

吳怡農也說，連勝文本人，無論他有沒有服過兵役，他對於國家安全過去沒有太多的關心跟研究，國防投資兵役制度改革，為的就是要維持和平、保護生活方式，不要讓台灣成為戰場。

吳怡農 兵役

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