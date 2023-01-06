受缺工缺料影響 新北市立美術館趕今年4月前完工

受到缺工缺料影響，新北市立美術館原本預計今年2月要完工，但目前進度落後，新北市工務局長祝惠美表示，希望趕在4月底前完工啟用。新工處表示，美術館戶外園區景觀及一樓藝術街坊即將完工，新北市副市長朱惕之昨日也前往視察，了解美術館工程進度。

疫情有影響，很多台商回台，缺工缺料競爭激烈，多少影響工程，但還是趕工中，文化局有城市設計展，都已經設計好，會加速工程進度

新北市為打造鶯歌藝術城的核心，美術館工程由國內知名建築師姚仁喜的大元聯合建築師事務所操刀設計，外牆雙層金屬帷幕及特殊外突造型景觀凸塊搭配一樓藝術街坊杉木紋清水模，施工難度極高。

工務局表示，美術館自開工就遭遇新冠疫情影響及營建缺工、缺料嚴重衝擊，多少影響工程，目前已在趕工中，加上2023台灣設計展將於今年10月登場，朱惕之視察中勉勵現場施工團隊趕工辛勞，指示整體工程必須如期如質完成。

代辦本工程的新工處表示，新北市立美術館預計興建地下3層、地上8層主體建築物，另外還包括藝術街坊、餐廳、書店等公共服務空間，總樓地板面積約3萬2397平方公尺，戶外園區景觀及一樓藝術街坊工程已近收尾階段，完成後聯結既有三鶯之心、三鶯藝術村空間藝術特區，成為鶯歌區的新亮點。