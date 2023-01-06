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疏解內科交通考慮用交通船？蔣萬安：困難度比較高

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席「2023台灣燈會在台北」大會裝備發布記者會。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「2023台灣燈會在台北」大會裝備發布記者會。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上周指示成立府級專案小組改善內科交通，台北市交通局長謝銘鴻昨與北市產業發展局長陳俊安，拜會內湖科技園區發展協會聽取心聲與需求，有企業代表提出水路運輸方案，建議推動交通觀光船，解決交通並融入城市行銷。交通局雖然表示將研究可行性，但蔣萬安上午受訪表示，困難度比較高。

對於內科交通考慮用交通船？蔣萬安上午出席「2023台灣燈會在台北」大會裝備發布記者會受訪指出，其實內湖交通的問題牽涉到整體的都市規畫，關乎人民日常的生活，非常重要，所以這是他非常重要的一個施政重點，所以在上任第一周就馬上親自到內湖實地去了解整個車流量的狀況，也到了堤頂大道港墘路段去了解，在尖峰時段路口整個塞車的情形。

蔣萬安指出，昨天也特別請了交通局與產發局，到內科去跟所有相關企業，了解、聽取他們的建議，所以第一個，水路運輸的部分，的確是有企業提出這樣的建議，但是這個部分也要考量到整個基隆河的水利，包括清淤跟潮汐等，要根據過往的評估，困難度是比較高，但會跟企業再來討論。

蔣萬安 內湖科技園區

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