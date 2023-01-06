民眾黨批蔣市府「低配」引戰火？蔣萬安：尊重各方意見

民眾黨北市議會黨團昨大動作舉行記者會，批蔣市府的副市長、府會總聯絡人等要職至今不見人影，如同「低配版」團隊。不過藍營議員今隨即反擊，反批前市長柯文哲2018年連任時就任當天的小內閣懸缺7位。市長蔣萬安上午出席「2023台灣燈會在台北」大會裝備發布記者會受訪時表示，「我們都尊重各方的意見」。

對於民眾黨議員跟蔣市府開戰，引爆藍、白戰爭？蔣萬安說，不會，他們都尊重各方意見，大家有好的建議都接受，其實對於晨會，之前也強調，經過第一周的試運行，也凝聚共識，絕對是以效率為最高的原則，以議題為導向，而且以解決問題為重要的目標。

蔣萬安說，接下來就是透過周一、周四晨會，以及午餐會報的方式來進行，同樣的，絕對會以最高的效率，來進行相關市政的討論跟推動，最重要的，也尊重每個團隊有不同運作模式，但重點是不要被形式主義所綁住，而是要有彈性更有效率。

媒體追問，是不是晨會沒有完全取消，而是保留晨會又加午餐會報？蔣萬安說，因為經過第一周運行，覺得一個星期透過一個晨會一個午餐會報的方式，目前運行是比較有效率，所以會先這樣進行，然後也會針對不同的重點施政議題來討論，最重要的是面對市民關心的議題要來解決。

另外，公督盟批林奕華任副市長，導致大安區一年沒立委？削弱民主，影響市政推動？蔣萬安說，他尊重各界的意見，但最重要的，未來就是全力地拚市政，找回屬於台北市的光榮感。