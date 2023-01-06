台北市體育局長今走馬上任 王泓翔談當前任務大巨蛋

宜蘭縣政府教育處長王泓翔接掌台北市政府體育局長，成為台北市長蔣萬安團隊一員，去年12月25日因仍有業務在身未就職，今天走馬上任。王泓翔表示，過去兩周每天進體育局熟悉業務，今報到就直接上工，將啟動大巨蛋營運接管準備，並緊鑼密鼓籌辦3月全國原住民族運動會，戮力完成蔣萬安的政見。

王泓翔今早至北市府體育局就任，宜蘭縣府教育處約30名同事到場歡送，新任教育處長簡信斌也獻上祝福，場面溫馨。王泓翔說，台北與宜蘭未來將會有更多體育交流，包含台北城市盃，也期許宜蘭同仁繼續維持過去4年打下基礎，並在新處長領導下做得更好。

王泓翔接著與體育局同仁、志工致意交流，預計下午逐一拜會各科室及單位，了解工作情形。

延遲近半個月就職，是否會耽擱業務推展？王泓翔說，雖然1月6日才上任，但他過去兩周每天都到台北市政府體育局，與同仁開會、聆聽簡報，了解並討論業務內容，「今天報到就是上工」，不只是無縫接軌，也要在過去基礎之上，與體育局團隊一起完成重要賽事和工程，以落實蔣市長的政見。

王泓翔說，體育局人事不會異動，原班人馬繼續服務，尤其他於世大運期間，就與現在體育局夥伴們一起工作，彼此認識許久，自己現在只是轉換角色，大家默契依舊，相信很快就能找回合作步調。

王泓翔表示，上任後當前兩大任務，第一是大巨蛋，目前進度待內政部安排煙控測試，若順利即可取得使用執照，體育局是負責營運接管部分，接下來將啟動相關準備措施。

其次是王泓翔第二次接手籌辦的全國原住民族運動會，繼前年在宜蘭舉辦，今年則是北市府負責，將於3月24日至27日登場。他指出，兩地辦不同之處在於，宜蘭有原鄉且以泰雅族居多，當時是在大同鄉思源埡口取聖火，台北為人文薈萃的首都，這次將會至16族發源地取聖火，象徵台北是大熔爐。