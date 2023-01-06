捷運出口成鄰避設施 新北議員要求改善

新北市民等待已久的捷運三鶯線現正施工當中，其中鶯歌、三峽內站點站體正在陸續成形，也開始準備出口施工。新北市議員卓冠廷接獲陳情，民眾家門口就直接被捷運出口擋住，沒有喜迎捷運，反而成為「鄰避設施」，讓民眾擔憂不已，卓冠廷因此日前辦理會勘，要求捷運局改善。

位於新北市及桃園市交界處的LB12鶯桃福德站出口，規劃過於靠近周邊住戶，且電扶梯及樓梯完全擋住一樓店面，不僅行走動線受影響，屋主也擔心店面生意受到衝擊。

卓冠廷日前前往捷運三鶯線LB12站現址會勘，要求新北市捷運局三鶯工務所說明規畫情形，不少住戶也出來表達意見，其中不乏一樓店舖區經營修車業的屋主，就面臨未來捷運電扶梯在店門前直接擋住出入問題。卓冠廷現場要求三鶯工務所在一個月內提出改善計畫，將住戶視線問題、動線問題納入重新考量。

卓冠廷表示，依照過去的經驗，捷運應該是好鄰居，位在捷運出口附近的住戶通常都會非常開心，但LB12站位在相當狹小的四線道上，人行道空間也相對不足，並不能和其他捷運站相提並論，若沒有做足溝通就會造成住戶的惡夢。

卓冠廷說，現在離出口動工還有一段時間，捷運局不應先預設內定方案，應該把住戶的心聲都納入考量並且調整設計，再提出新方案來討論。