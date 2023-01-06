缺副市長引爆北市議會藍白戰火 藍議員嗆柯市府瑕疵品

民眾黨北市議會黨團昨大動作舉行記者會，批蔣市府的副市長、衛生局長、研考會主委、府會總聯絡人等要職至今不見人影，如同「低配版」團隊。不過藍營議員今隨即反擊，新科議員詹為元反批，前市長柯文哲2018年連任時，就任當天的小內閣懸缺高達7位，民眾黨還好意思說蔣萬安小內閣沒補齊。

議員游淑慧也點出2014年柯文哲上任後，局處首長的缺額，甚至2018年連任當選後，新小內閣名單也還找不齊，而直到柯市長卸任時，3個副市長只剩一個，最後一次總質詢時官員席處處空缺。

游淑慧說，如果柯文哲的子弟品嘲笑蔣市府是「低配」那就是在打臉柯市府是暇疵品，重頭到尾零件都沒齊過。

民眾黨北市議會黨團5日舉行記者會，4位新科議員黃瀞瑩、林珍羽、張志豪、陳宥丞批蔣市府要職至今不見人影，如同「低配版」團隊，蔣選前口號「無限希望」成為無限絕望。

但詹為元向市府調閱資料發現，柯文哲在2018年連任時，提交給人事處的小內閣名單，包括前副市長陳景峻離職，導致懸缺一位副市長外，財政局、工務局、資訊局、公訓處、都委會、原民會也都找不到人。

詹為元說，柯文哲第二任期也是缺額一堆，另柯文哲2018年12月26日在議會成立大會致詞時，直接承認一位副市長懸缺，時任副市長彭振聲同時代理工務局長及都委會主委。