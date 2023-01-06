取消晨會挨批 藍：政治不要太矯情

民眾黨北市議會黨團昨批蔣市府至今有首長未到任，又取消早上7點半的晨會，給市民「低配版」團隊，並出示府內員工LINE對話「公務員爽日子來了」。國民黨議員游淑慧指政治不要太假、太矯情，如果晨會那麼有用，質詢重要市政，為何前市長柯文哲都答不出來？市府指出，效率才是最高指導原則，要保留會議彈性，也請民眾黨別干擾人事。

民眾黨團總召黃瀞瑩昨與黨團議員林珍羽、張志豪、陳宥丞開記者會，批蔣萬安團隊至今只有一位副市長，另一副市長林奕華遲至2月才上任，另外衛生局長是代理，研考會主委也要2月才就職，這一個月的空窗期，等同給市民「低配版」的市政團隊。

林珍羽指出，蔣萬安的競選口號，「無限」指的是「下限」嗎？隨著疫情升溫，接下來就是春節，衛生局長卻是代理， 可以橫跨所有局處的橫向溝通嗎？

張志豪還出示一段line對話內容，有公務員說「公務員爽日子來了」，如今主管早上不見人影，以前早上7點就看到局長。陳宥丞說，蔣萬安上任後第一周有召開晨會，但如同聊天型會議，連會議紀錄都沒有，「難道是 3+11 國民黨版本嗎？」

北市政府發言人羅旺哲指出，效率為最高指導原則，保留會議安排的彈性、形式不拘，不論是晨會或午餐會報都可以彼此交換意見。前市府一再標榜早上7點半的晨會，但是真的有效率嗎？有符合市民需求與期待嗎？也請民眾黨不要干擾人事安排，造成公務員困擾，市長也緊盯疫情狀況。

游淑慧支持蔣萬安的決定指出，柯文哲節儉坐經濟艙，結果浪費1億辦自己畢業展，燈節、跨年預算爆增；每天開晨會，只是把局處首長可以批公文、開內部會議的時間，拿來陪市長耗在11樓，只為了形塑勤勞又節儉的人設。

「蔣萬安沒有像民進黨或柯文哲當年清算前朝，該偷笑了。」游淑慧指出，不要再自取其辱繼續消費蔣萬安，一廂情願的要求「柯規蔣隨」，否則未來也該檢驗柯市政缺失，以免魚目混珠。

有北市公務員私下指出，晨會報告的多是府級列管或跨局處重大事務，但早上7點半時間太早，可以往後延，否則沒精神應付這麼早會議，效率更不彰。