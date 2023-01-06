快訊

1/6【早晨財經速解讀】 台股量放大 封關前最後一搏?

老公自清影片竟是「偷她手機」取得？小甜甜震驚：誰指使你說謊

音樂救國？《貝多芬傳》民國譯本的兩岸出版差異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

取消晨會挨批 藍：政治不要太矯情

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
民眾黨北市議會黨團批蔣市府給市民的不是標準配備，而是「低配」規格。記者楊正海／攝影
民眾黨北市議會黨團批蔣市府給市民的不是標準配備，而是「低配」規格。記者楊正海／攝影

民眾黨北市議會黨團昨批蔣市府至今有首長未到任，又取消早上7點半的晨會，給市民「低配版」團隊，並出示府內員工LINE對話「公務員爽日子來了」。國民黨議員游淑慧指政治不要太假、太矯情，如果晨會那麼有用，質詢重要市政，為何前市長柯文哲都答不出來？市府指出，效率才是最高指導原則，要保留會議彈性，也請民眾黨別干擾人事。

民眾黨團總召黃瀞瑩昨與黨團議員林珍羽、張志豪、陳宥丞開記者會，批蔣萬安團隊至今只有一位副市長，另一副市長林奕華遲至2月才上任，另外衛生局長是代理，研考會主委也要2月才就職，這一個月的空窗期，等同給市民「低配版」的市政團隊。

林珍羽指出，蔣萬安的競選口號，「無限」指的是「下限」嗎？隨著疫情升溫，接下來就是春節，衛生局長卻是代理， 可以橫跨所有局處的橫向溝通嗎？

張志豪還出示一段line對話內容，有公務員說「公務員爽日子來了」，如今主管早上不見人影，以前早上7點就看到局長。陳宥丞說，蔣萬安上任後第一周有召開晨會，但如同聊天型會議，連會議紀錄都沒有，「難道是 3+11 國民黨版本嗎？」

北市政府發言人羅旺哲指出，效率為最高指導原則，保留會議安排的彈性、形式不拘，不論是晨會或午餐會報都可以彼此交換意見。前市府一再標榜早上7點半的晨會，但是真的有效率嗎？有符合市民需求與期待嗎？也請民眾黨不要干擾人事安排，造成公務員困擾，市長也緊盯疫情狀況。

游淑慧支持蔣萬安的決定指出，柯文哲節儉坐經濟艙，結果浪費1億辦自己畢業展，燈節、跨年預算爆增；每天開晨會，只是把局處首長可以批公文、開內部會議的時間，拿來陪市長耗在11樓，只為了形塑勤勞又節儉的人設。

「蔣萬安沒有像民進黨或柯文哲當年清算前朝，該偷笑了。」游淑慧指出，不要再自取其辱繼續消費蔣萬安，一廂情願的要求「柯規蔣隨」，否則未來也該檢驗柯市政缺失，以免魚目混珠。

有北市公務員私下指出，晨會報告的多是府級列管或跨局處重大事務，但早上7點半時間太早，可以往後延，否則沒精神應付這麼早會議，效率更不彰。

蔣萬安 公務員

延伸閱讀

蔣萬安取消晨會 民眾黨團：市府流傳「公務員爽日子來了」

宜蘭教育處長前進蔣萬安小內閣 遺缺由簡信斌校長接任

「柯規蔣不隨」取消7點半晨會 游淑慧曝她贊成的原因

不延續柯文哲晨會慣例 蔣萬安：不需把所有人時間綁死

相關新聞

臨時會流會 藍綠互批對方杯葛

新北市議會前天開臨時會，藍綠為市長侯友宜是否要報告預算大吵，雙方昨開記者會互批對方造成流會，國民黨團抨擊，侯友宜早就報告...

新北清潔隊 要求夜點費比照北市

春節將至，新北市約5千名清潔隊員忙翻，但有隊員認為北市夜點費高達200元，新北市卻僅80元，不滿每天處理400萬市民垃圾...

土城花王印刷都更 可創1500個職缺

新北市土城工業區內的花王印刷企業廠房老舊，透過都更可轉為2棟13層樓新廠房，除可自用外，也能釋出提供當地產業發展使用，提...

北士科新光人壽4棟大樓 都審通過

新光人壽規畫在士林北投科技園區中建4棟商辦大樓，台北市都審會昨天通過都市設計審議，但會中委員認為建物造型設計尖銳，建議修...

取消晨會挨批 藍：政治不要太矯情

民眾黨北市議會黨團昨批蔣市府至今有首長未到任，又取消早上7點半的晨會，給市民「低配版」團隊，並出示府內員工LINE對話「...

北捷醉客去年130人 45件脫序

台北市捷運警察隊統計，去年接獲酒醉旅客案共130人，其中脫序行為45件最多、不省人事33件次之，成為令人困擾的「捷運酒醉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。