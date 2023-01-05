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內科發展協會提搭船通勤結合觀光 北市允研議

中央社／ 台北5日電

北市交通局今天拜會內科發展協會，討論內科交通問題。協會提出搭船渡基隆河想法並提議結合觀光，交通局允研議，不過基隆河淤積問題、成本與班次等都需再思考。

北市交通局發新聞稿表示，交通局及產業發展局今拜會內湖科技園區發展協會，雙方討論內科交通問題。交通局提出內科預約公車YouBike設站推廣及問卷調查等3項合作方案構想。

內科協會則反饋內科地區號誌不連鎖、路邊停車管制及停車位不足等問題，名譽理事長翁素蕙則提出水路運輸方案，並建議融入城市行銷概念，透過交通觀光船來解決內科交通問題。

交通局綜合規劃科長張鈞凱表示，水路運輸為搭船過基隆河到美堤或其他鄰近堤防再轉YouBike通勤，不過基隆河水位受潮汐影響大、又有淤積問題，且之前評估過，內科員工意願不高，航班時間、成本等都要考量；且通勤與觀光性質落差不小，如何結合也須思考。

交通局長謝銘鴻表示，內科交通問題，只透過拓寬道路等交通工程手段無法根本解決，希望從改變員工運輸行為著手，例如彈性上下班、企業提供托育或運動休閒設施等，分散尖峰時段旅運需求；公共運輸處也將就預約公車推廣方案，研議採企業為主體提出申請的可行性。

北市 公車 內湖科技園區 YouBike 公共運輸

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