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影／新北春聯「兔吉利來」即起開放索取 兔年福袋也亮相

聯合報／ 記者李成蔭張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今親自發布「兔吉利來」春聯。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今親自發布「兔吉利來」春聯。記者張睿廷／攝影

準備迎接2023年兔年，新北市長侯友宜今親自發布「兔吉利來」春聯，侯友宜表示，希望嶄新的兔年疫情趨緩，城市恢復祥和景象，用「兔吉利來」書法春聯讓市民感到安定與幸福，百業興旺、財運亨通、順利豐收、安居樂業。新北秘書處表示，即起上班時間在市府1樓西側服務台、各區公所開放民眾索取。

侯友宜表示，今年是兔年，「兔吉利來」是國語版的，台語版叫做「兔（鏟）錢進來」，把錢用鏟子的方式把它鏟到家裡及公司，也可以「你來鏟錢」、「利來兔吉」，也是一種方式，或是「吉利來兔」，吉利還有兔子來了，所以很多的吉祥話「兔吉利來」，讓吉利進到兔年來。

秘書處表示，「兔吉利來」春聯是由新北青年書法家王意淳與設計師王景民合作創作，首見兄妹檔聯手打造賀歲春聯。書法的「兔」字，筆畫上融入水墨寫意的粗細線條，呈現兔耳與兔尾巴的意象。兔字最後一筆展現兔子向前跳躍的瞬間，除了增添動感，更象徵兔躍新程。

兔年福袋也同時亮相，福袋外袋有著2023錢幣與金兔，兔子的耳朵就像手開心比「YA！」兔兔好的台語諧音「嘟嘟好（恰恰好）」期許兔年每件事都恰到好處。

內卡正面有貼著十元硬幣的兔子，象徵「錢兔兔（鏟）錢」，祝福市民兔年都能財運亨通、錢兔似錦；背面有著新年快樂的可愛兔子跟象徵好彩頭的滿滿金蘿蔔，祝福大家兔年順利豐收，好運滿滿。

新北市長侯友宜今親自發布「兔吉利來」春聯。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今親自發布「兔吉利來」春聯。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今親自發布「兔吉利來」春聯。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今親自發布「兔吉利來」春聯。記者李成蔭／攝影

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