轉彎處視線不佳常撞 汐止康寧街要增反射鏡

汐止區康寧街車流很大，不過，在靠近台北市東湖的兩棟社區大樓停車場出入口，車子開出來剛好是轉彎處，視線不好看不到來車，經常發生車禍，所以，今(5)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求加裝反射鏡。

社區住戶說，出入口剛好是一處彎道，停車場開車出來都很危險，因為，轉彎過來的車看不到，等於是一個視線死角，等看到車子開出來都已經來不及剎車，已經發生過很多次車禍，白天、半夜常也聽到很恐怖的剎車聲，也撞很多次了，真的希望能夠改善。

北山里長林徵熊指出，康寧街19、29號這一段，剛好有兩個社區停車場出入口，因為康寧街車子很多，如果車速又快，就容易擦撞，所以，住戶一直在陳情，今天會勘大家討論，要加裝兩面的反射鏡。

新北市議員張錦豪表示，在康寧街29號這一帶是屬於一個轉彎處，兩棟社區車輛要出來康寧街剛好遇到視線死角，常發生車禍，所以，兩棟社區主委及里長就反應希望能夠想辦法改善，讓社區車子進出更安全，經過討論後將在出入口的對面加裝反射鏡，讓車子開出來可以看到轉彎處的來車，另外，也加裝一些告示，提醒用路人在前方有社區車子進出放慢車速。

當天也先帶了一組反射鏡，將協調裝在康寧街也就是停車場出來的對面，另外，也提醒用路人經過時小心慢行，保障人車安全。