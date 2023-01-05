汐止里長協會送愛12校 弱勢童開心領紅包

新北市里長服務協會做愛心，今年第四年發紅包關懷弱勢學童，趕在過年前，今(5)日將紅包送到汐止區的12所學校，希望讓他們開心過年，並且也送上里長茶葉蛋，讓小朋友感受到大人們暖暖的心意。

新北市里長服務協會理事長陳建興表示，這次寒冬送暖關心弱勢學童，今年比照往年發紅包及茶葉蛋，經費來源是由觀天下有線電視、律師簡榮宗、還有許多社會善心人士捐款，非常感謝大家給小朋友暖暖的愛。

汐止區長陳健民指出，今天很開心里長服務協會以及在地很多的善心人士，提供汐止區12所學校135位小朋友獎學金，其中還準備里長茶葉蛋，也祝小朋友新年快樂。

今年包括觀天下有線電視、律師簡榮宗及許多善心人士都一起捐款寒冬送暖，一行人第一站先前往了青山國中小，接著再到汐止國小、崇德國小等12間學校，現場由里長、汐止區長、校長將紅包一一交到小朋友的手上，小手接過紅包，學生們都好開心，特別的是理事長同時也是長青里里長，里長茶葉蛋小有名氣，也送上暖呼呼的茶葉蛋給小朋友，為了表示感謝，當天學校也頒發感謝狀，並且也希望小朋友長大後有能力，也能夠幫助需要幫助的人。