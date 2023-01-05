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北士科新光人壽辦公大樓都審通過 委員：修飾尖銳造型避視覺衝擊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新光人壽辦公大樓新建工程今天都審通過。記者林佳彣／攝影
新光人壽辦公大樓新建工程今天都審通過。記者林佳彣／攝影

台北市科技產業廊帶的北投士林科技園區中，新光人壽規畫興建4棟商辦大樓，台北市都審會今天通過都市設計審議，但會中委員認為建物造型設計尖銳，建議修飾外觀，緩和視覺衝擊，而眩光恐影響周遭，玻璃反射率應降到10%以下，另需預留公車接駁空間。申設單位表示，將依決議修正。

新光人壽辦公大樓新建工程的北投區軟橋段88地號土地（T17）、北投區軟橋段93地號土地（T18），去年11月台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會，同意容積調派及地下開挖範圍、都市計畫放寬塔樓對角線等部分，今繼續審議開放空間系統串聯、立體連通系統及建築物造型語彙。

會中委員提到，T17、T18的造型不同，分別是有稜有角與圓弧型，前者設計較為尖銳，恐影響鄰居與民眾視覺觀感。都發局長、都審會議主席王玉芬指出，尊重建築師設計，但該建築物量體大，連河岸對面都會影響，希望能夠適度改善處理。

委員會指出，建築物的立面規劃為金屬板烤漆、玻璃帷幕，恐造成眩光，周邊環境受影響程度之大，王玉芬因此要求玻璃反射率應降至10%以下。

有委員表示，北士科基地正在興建開發中，公車系統不是這麼好，若等到人員全部進駐，才想到規劃公車彎、公車亭、公車路線等交通細節，屆時配合恐增難度，也會影響車行，請交通局提出相關規劃。交通局回應，士北科公車系統在整體規劃上，均有預留公車站位與公車路線，至於公車彎部分將再研議。

新光人壽辦公大樓新建工程案今天經都審會修正後通過，申設單位依委員會意見修正後，再提修正後書圖送至都發局核定後，即可續辦建照。

公車 建築

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