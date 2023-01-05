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春節慰問金加倍 新北清潔隊員加至1200元

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北清潔隊進行垃圾收運。圖／新北市環保局提供
新北清潔隊進行垃圾收運。圖／新北市環保局提供

新北市環保局今日宣布，為慰勉清潔同仁平日的辛勞，以及疫情期間的付出，自2023年起，新北市清潔隊員春節慰問金由原本的600元調升為1,200元，希望讓所有清潔隊員都能過一個暖心的好年。

新北市長侯友宜表示，照顧清潔隊員是市長的責任，他不但同理也肯定大家的辛勞與付出，只要財源允許，會給予第一線最辛苦的工作夥伴，更好的照顧。

環保局說明，清潔隊員的工作幾乎全年無休，尤其碰上過年期間，家家戶戶團圓的日子裡，還是有一群人必須放棄團聚、堅守工作崗位，以及時處理年節前後產生的大量垃圾。因此，今年特別爭取預算將春節慰問金調高至1200元，以感謝他們過去一年來的辛勞，並期許新的一年持續守護環境。

環保局表示，目前清潔隊員的多元福利，包含自2018年底侯市長上任後，直接將外勤清潔隊員們的清潔獎金調高為8000元；此外，每年辦理健康檢查及職醫服務，依工作特性增補同仁勤務所需之安全防護配備，2021年加發600元春節慰問金及春節期間配合出勤加發一日工資並補休一日；2022年起則針對三節(春節、端午、中秋)配合出勤的同仁均加發一日工資並補休一日，優於勞基法規定，且每年辦理2天1夜觀摩活動讓同仁可以在工作之餘身心放鬆。

在工作上，則同步招募短期進用的公法救助人員協助勤務，並將較具專業及特殊性的工項委外處理，包括消毒、除草等，都是為了減輕清潔隊員的負擔。而環保局也改善清潔隊場域環境，3年內總計投入8.96億元，已改善53處場區。

侯友宜 春節

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