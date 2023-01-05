僅此一檔 瑞芳公所1月13日、1月14日迎春揮毫送春聯

春節將至，為了迎接兔年，新北市瑞芳區公所與瑞芳書道學會，將於1月13日、14日舉辦迎春揮毫活動，一連兩天可以看到名家現場揮毫，還可以現場體驗自己寫春聯，過年前僅此一檔，歡迎民眾好好把握機會，把喜歡的春聯帶回家。

去年瑞芳區公所首度將每年都會舉辦的迎春揮毫活動，擴大至一連兩天，一天平日，一天假日，讓不論是大小朋友都可以參與到，深獲民眾好評，因此，今年新春揮毫將於1月13、14日，一樣是一連兩天，僅此一檔，除此之外瑞芳老街文化觀光推展協會的老師們也免費教學瓶燈結繩DIY。

瑞芳區長施玉祥表示，去年邀請名家揮毫書寫墨寶，舉行一連兩天，深獲大小朋友喜愛，因此，今年一樣一連兩天為區民寫春聯，歡迎大小朋友當天一起來共襄盛舉，拿到最有質感的手寫春聯，貼在家中，迎接新的一年的到來。

施玉祥說，春聯為中華文化悠久的傳統習俗，公所透過每年與瑞芳書道學會共同辦理春節揮毫活動，期望將書法這項藝術瑰寶持續發揚光大。現場除了可以領取書道學會老師們的墨寶以外，另外也特別設置「自己寫春聯」體驗專區，讓民眾可以藉此體驗揮毫的樂趣，希望大家都能滿載而歸。