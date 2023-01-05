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新北春聯「兔吉利來」 5日起市府與公所索取

中央社／ 新北5日電

新北市府今天發表「兔吉利來」春聯，由青年書法家王意淳與設計師王景民合作，期許市民百業興旺、財運亨通、順利豐收、安居樂業。今天起，週一至週五在市府與區公所提供索取。

新北市府秘書處表示，「兔吉利來」春聯是創意的國台雙語春聯，用國語唸，期許兔年是個吉祥好年，福運大吉大利旺旺來。用台語唸的諧音是「兔（鏟）錢入來」，祝福財運亨通、錢兔似錦。民眾也可選擇喜歡的不同順序來唸，有不同含意。

秘書處在發表會表示，「兔吉利來」春聯由新北青年書法家王意淳與設計師王景民兄妹檔聯手創作。書法的「兔」字，筆畫上融入水墨寫意的粗細線條，呈現兔耳與兔尾巴意象，兔字最後一筆展現兔子向前跳躍的瞬間，呈現動感與朝氣活力。

秘書處說，今天起，上班時間在新北市府1樓西側服務台，及新北市29區公所開放民眾索取春聯。

此外，市長侯友宜也在發表會亮相兔年福袋，外袋有2023錢幣與金兔，內卡正面貼著新台幣10元硬幣的兔子，象徵「錢兔兔（台語：鏟）錢」，背面有新年快樂的可愛兔子、金蘿蔔的好彩頭。

侯友宜接受聯訪表示，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情困頓，經濟受傷害，期待兔年能讓大家都把金錢鏟進家園。吉利兔討喜開心，充滿經濟蓬勃發展的語意，盼望大家兔年荷包滿滿。

他說，福袋也代表賺大錢、幸福溫馨；春節期間會到基層慰問環保、警察、消防、民政體系員工，也會到各宗教廟寺發春聯、發福袋拜年賀春，一掃去年疫情的經濟困頓。

市府說，市政大廳將布置拍照景點，台灣藝術大學團隊規劃設計，融入聯合國永續SDGs概念，以喜慶兼顧循環再利用的理念，兔星人搭乘紅彩頭飛船，象徵好兆頭，民眾可進到紅蘿蔔駕駛艙，觀看拜年影片。

春聯 福袋 侯友宜

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