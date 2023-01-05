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瑞芳猴硐假日現觀光人潮 停車場爆滿道路塞

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
國境開放人潮出現，猴硐地區假日車滿為患，相關單位人員到現場會勘，研擬交通改善方案。圖／觀天下有線電視提供
國境開放人潮出現，猴硐地區假日車滿為患，相關單位人員到現場會勘，研擬交通改善方案。圖／觀天下有線電視提供

隨著國境開放，不少觀光地區也逐漸出現人潮，在瑞芳猴硐地區，這兩個月來已經出現車滿為患的情形，員警疲於奔命疏導，實在很辛苦，今（5）日相關單位人員到現場會勘，研擬交通改善方案，目前先設立明確告示，再來進行滾動式調整。

這兩三年受到新冠疫情影響，觀光產業大受影響，好不容易等到國門開放，現在逐漸有觀光客來台觀光，不少店家摩拳擦掌期待，尤其在瑞芳猴硐地區，到了假日已經出現車滿為患，另外大型車輛，也越來越多，猴硐地區道路本來就不寬，這也讓當地的員警疲於奔命疏導。

議員林裔綺服務處主任蘇有德說，為了讓交通順暢，假日猴硐柴寮路實施單向通行分流，但是因為目前告示不清，許多駕駛人還是誤闖，更造成交通大打結，因此今天會勘中，也研議設立告示，增加用路人的辨識，避免再度發生誤闖而導致車輛動彈不得。

光復里長周晉億說，停車場現在到假日根本一位難求，加上道路本身就不寬，因此，常常有回堵的情況發生，希望在警方加強勸導後，日後情況可以有所改善。

猴硐 瑞芳 疫情

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