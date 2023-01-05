瑞芳猴硐假日現觀光人潮 停車場爆滿道路塞
隨著國境開放，不少觀光地區也逐漸出現人潮，在瑞芳的猴硐地區，這兩個月來已經出現車滿為患的情形，員警疲於奔命疏導，實在很辛苦，今（5）日相關單位人員到現場會勘，研擬交通改善方案，目前先設立明確告示，再來進行滾動式調整。
這兩三年受到新冠疫情影響，觀光產業大受影響，好不容易等到國門開放，現在逐漸有觀光客來台觀光，不少店家摩拳擦掌期待，尤其在瑞芳猴硐地區，到了假日已經出現車滿為患，另外大型車輛，也越來越多，猴硐地區道路本來就不寬，這也讓當地的員警疲於奔命疏導。
議員林裔綺服務處主任蘇有德說，為了讓交通順暢，假日猴硐柴寮路實施單向通行分流，但是因為目前告示不清，許多駕駛人還是誤闖，更造成交通大打結，因此今天會勘中，也研議設立告示，增加用路人的辨識，避免再度發生誤闖而導致車輛動彈不得。
光復里長周晉億說，停車場現在到假日根本一位難求，加上道路本身就不寬，因此，常常有回堵的情況發生，希望在警方加強勸導後，日後情況可以有所改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言