八方送暖雲集三芝 企業寒冬送暖捐助傳愛

揮別2022邁入2023年，為了要協助許多經濟困頓的弱勢家庭，財團法人新北市私立八方雲集社會福利慈善事業基金會，深耕偏鄉，關注弱勢家庭學子，近來透過新北市議員陳家琪媒合，開啟寒冬送暖捐助傳愛計畫，陪伴、關懷三芝國中的弱勢家庭，給予孩子溫暖，並幫助他們穩定學習、健康成長。

三芝國中校長黃中良說，三芝國中地處偏遠，中低收與低收的學生比例超過全校四分之一，這次特別感謝八方雲集基金會董事長蘇淑幸與陳家琪議員聯袂送暖，特別準備了八方雲集人氣品項的生鮮招牌冷凍水餃「曦露迎春鴻兔大展」新年水餃禮盒，以及梁社漢排骨的美味餐盒，將公益善心送達三芝弱勢學子的手中，為弱勢家庭注入暖流。

八方雲集基金會董事長蘇淑幸一直以來都很關心弱勢族群，每每有公益計畫，第一時間都希望將資源挹注在北海岸的莘莘學子身上。透過這次溫馨的送暖活動，幫助三芝地區處於困境的家庭，能感受到社會的良善心意及滿心的祝福，三芝國中校長也期許孩子們懂得惜福感恩，出社會後要記得回饋鄉里、把愛傳出去。