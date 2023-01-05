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三重慈化公園磨石子溜滑梯改造啟用 留住童年記憶

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三重區公所完成改造慈化公園工程。圖／三重區公所提供
三重區公所完成改造慈化公園工程。圖／三重區公所提供

磨石子溜滑梯是許多人童年的記憶，新北市三重區公所表示，近10餘年來，磨石子溜滑梯逐漸被罐頭式遊具取代。為了不讓三重唯一的磨石子滑梯也走入歷史，公所完成改造慈化公園，外型因增加軟質的色彩彈性地墊襯托下比以前更酷炫，檢驗通過開放後，就讓許多小朋友迫不及待來玩。

三重區長陳奇正表示，慈化公園位處三重碧華國小旁，為讓民眾有更好的休憩環境，公所從2021年起分二階段，讓公園全面大改造，第一階段在2021年完成「共融遊戲場」，第二階段則是去年9月做「磨石子滑梯」與「彩色地墊」工程，並加大溜滑面改成1大1小，增加攀爬網與彩繪。

陳奇正表示，感謝慈化里長張清泉及富福里長陳惟國提案保留，及新北市議員李倩萍提供建議款翻修公園，也讓慈化公園的遊戲設施充滿多元性，且更加安全。

李倩萍表示，現有許多遊具都已經是新式或是罐頭式遊具，磨石子溜滑梯不但是慈化公園的特色，改造工程過後，大幅提升公園安全性，也讓三重居民有更好的休憩空間。

三重區公所完成改造慈化公園工程。圖／三重區公所提供
三重區公所完成改造慈化公園工程。圖／三重區公所提供

溜滑梯 議員

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