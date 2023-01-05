三重慈化公園磨石子溜滑梯改造啟用 留住童年記憶

磨石子溜滑梯是許多人童年的記憶，新北市三重區公所表示，近10餘年來，磨石子溜滑梯逐漸被罐頭式遊具取代。為了不讓三重唯一的磨石子滑梯也走入歷史，公所完成改造慈化公園，外型因增加軟質的色彩彈性地墊襯托下比以前更酷炫，檢驗通過開放後，就讓許多小朋友迫不及待來玩。

三重區長陳奇正表示，慈化公園位處三重碧華國小旁，為讓民眾有更好的休憩環境，公所從2021年起分二階段，讓公園全面大改造，第一階段在2021年完成「共融遊戲場」，第二階段則是去年9月做「磨石子滑梯」與「彩色地墊」工程，並加大溜滑面改成1大1小，增加攀爬網與彩繪。

陳奇正表示，感謝慈化里長張清泉及富福里長陳惟國提案保留，及新北市議員李倩萍提供建議款翻修公園，也讓慈化公園的遊戲設施充滿多元性，且更加安全。