民進黨批侯友宜不敢來議會報告 國民黨回擊：政治作秀

新北市議會昨舉行臨時會，民進黨團要求侯友宜專案報告預算，國民黨團認為民進黨在阻擋預算審查，退席抗議。藍綠黨團今天互批對方是臨時會流會主因，導致新北市是六都唯一預算尚未通過的直轄市。民進黨認為，許多預算分配都要首長層級有決定權，才要侯友宜出席。藍營回擊，民進黨團在作秀，根本是要侯友宜回答政治題，「不要這麼噁心。」侯友宜今說，在會期一開始就有報告過，可回頭看錄音錄影。

民進黨團在新北市昨日臨時會提出變更議程，要求侯友宜到場報告，不過國民黨團認為民進黨是利用變更議程擾亂預算審查進度退席抗議。藍綠黨團今日都舉辦記者會互批對方，雙方戰火持續延燒。

民進黨新北市議員鄭宇恩表示，現在預計延續審查上屆未審完的112年度總預算案，包括二審和六審。其中二審主管財政局、主計處，無論是111年和112年的超徵稅收至今均未說明。國民黨為護航市府，採退席阻礙臨時會進行，自我閹割監督職權，是對新北市四百萬市民的不尊重。

民進黨新北市議員卓冠廷表指出，只要求侯友宜來報告20分鐘，有很過份嗎？像環保局、青年局有預算不足的問題，這些都不是局長能處理的，要市長層級才能解決，盼侯友宜站出來，面對民意，進入實質審查。

民進黨新北市議員李宇翔說，侯友宜4年來到過議會83次，換算成小時來看，侯在議會的時間僅16天，占他的任期的1%，作為一個市長，到議會接受監督的時間卻如此短，只會大喊好好做事。呼籲侯友宜盡快至議會，在所有議員監督下來審查預算。

民進黨新北市議員陳乃瑜表示，先報告再審查應是常識，若沒有報告，議員根本不知如何審查，希望國民黨團也能一起要求侯友宜站出來，在議會接受監督，使新北市議會成為負責任的議會。

國民黨團書記長廖先翔回應，議會都有規則，民進黨團如希望侯友宜來報告，可依照相關規定召開會議，不是在審查預算的時候打亂議程，他們要對民進黨團杯葛議程給予譴責。

國民黨新北市議員江怡臻指出，民進黨團在第一天就讓新北市議會延宕，新北市是現在六都裡唯一尚未通過預算的城市，民進黨團讓1978億元都不能動用，是對不起新北市民。

國民黨新北市議員呂家愷表示，在新年第一次臨時會就因為民進黨團有異議導致議程延宕，呼籲民進黨尊重議會流程以及兩黨協商結果，更希望對方不要把選前負面手段帶入議事廳。民進黨團選前各種批評侯友宜，選後又要求侯友宜來議會打招呼，這種「噁心的嘴臉真的大可不必」，若真的那麼想見市長一面，建議可以利用被自己延宕的這5天安排去市府拜會。

國民黨新北市議員戴湘儀說，新科議員在第一天就想要作秀，才會出現這樣的情形，如果這些議員不清楚侯友宜之前報告過的內容，其實都有錄影可看，或是問問資深議員，民進黨團是作廢了嗎？根本就是想找麻煩，無理取鬧。