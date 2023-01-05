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台86線延伸台3線規畫 地方要求國三交流道路口盡速高架化

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台86線接國三關廟交流道路口地方要求盡速高架跨越台19甲線，減少塞車與車禍。記者周宗禎／攝影
台86線接國三關廟交流道路口地方要求盡速高架跨越台19甲線，減少塞車與車禍。記者周宗禎／攝影

台86線向東延伸至台3線工程今天舉行台南段規畫說明會，公路總局上午到關廟區公所說明規畫內容。地方要求台86線、台19甲線路口高架化盡快施工，其餘往東延伸路線意見多，尤其台86與平面道路182線共構地方幾乎一致反對。承辦單位表示，會收集地方意見再修正。

說明會由西部濱海公路南區臨時工程處舉辦、副處長朱育正主持。當地居民與立委王定宇、市議員杜素吟、郭鴻儀等表達地方意見，要求規畫要聽地方的聲音。說明會開始就炮聲隆隆，新光社區居民質疑當初的規畫離社區還有一段距離，結果新改的內容越來越接近新光社區。還有民眾說，規畫內容連路線都不清楚，卻對外宣稱民眾都了解。

台86線快速道路到台3線省道主要靠182線道路連接，182線在關廟、龍崎地區路段蜿蜒崎嶇。新闢路段有東、西兩段，東段為內門台三線至龍崎五間，路長5.784公里；西段為龍崎區公所至南二高關廟交流道，路長4.312公里；東、段新闢路線之間，延用182線現有路線約5.8公里。

地方對台86線、台19甲線交會處高架化銜接國道3號關廟交流道大都支持盡快施工，改善20多年來台19甲、台86與關廟交流道交會處常塞車問題。

不過對台86另往東延伸目前規畫路線地方意見非常多，尤其路線與之前規畫不同、尤其與182線共構引發許多反對聲音，批評是錯誤規畫。

工程專業出身的市議員郭鴻儀舉連接桃園大溪與觀音的台66線為例：同樣快速道路在國道1號以西路段共有九處平面道路交會路口，完工後重大車禍不斷多人喪命，公路總局現在又計畫全線高架，改善工程總經費可能近百億，他希望公路總局不要再重蹈覆轍。

公路總局表示，地方共識較高的台86跨越台19甲線高架工程會依計畫預計11月完成現地環境調查，由顧問公司提送環境影響說明書初稿，待建設計畫核定後，設計及用地取得約需2年，工程施工約3年。向東延伸路段部分會針對民眾意見請顧問公司修正規畫。

台86線接國三關廟交流道路口地方要求盡速高架跨越台19甲線，減少塞車與車禍。記者周宗禎／攝影
台86線接國三關廟交流道路口地方要求盡速高架跨越台19甲線，減少塞車與車禍。記者周宗禎／攝影
台86線接國三關廟交流道路口地方要求盡速高架跨越台19甲線，減少塞車與車禍。記者周宗禎／攝影
台86線接國三關廟交流道路口地方要求盡速高架跨越台19甲線，減少塞車與車禍。記者周宗禎／攝影
台86線接國三關廟交流道路口地方要求盡速高架跨越台19甲線，減少塞車與車禍。記者周宗禎／攝影
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台86線接國三關廟交流道路口地方要求盡速高架跨越台19甲線，減少塞車與車禍。記者周宗禎／攝影
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台86線接國三關廟交流道路口地方要求盡速高架跨越台19甲線，減少塞車與車禍。記者周宗禎／攝影
台86線接國三關廟交流道路口地方要求盡速高架跨越台19甲線，減少塞車與車禍。記者周宗禎／攝影

議員 國道

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