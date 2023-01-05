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議員批缺首長「低配」版團隊 北市籲別干擾人事

中央社／ 台北5日電

民眾黨北市議會黨團指出，台北市長蔣萬安上任近2週，局處首長懸缺多，是「低配」版團隊。北市府發言人羅旺哲對此表示，請別干擾市府人事安排，以免造成公務員困擾。

台灣民眾黨台北市議會黨團上午在市議會7樓召開聯合記者會，4名新科議員都到場，包含黨團總召黃瀞瑩、幹事長陳宥丞及林珍羽、張志豪等人。

民眾黨北市議會黨團發布新聞資料指出，蔣萬安上任近2週，北市府小內閣人事未補齊，不只府會總聯絡人沒下文，衛生局長、研考會主委等也都未找到人，且上任第1週的晨會如同在聊天，連會議紀錄都沒有，市府取消晨會後，府內已傳出輕鬆日子要來的流言。

民眾黨北市議會黨團表示，負責讓市府及議會溝通順暢的總聯絡人懸缺，北市府安排的副總聯絡人目前也僅2人，另一名副市長要延遲至2月才上任，衛生局長、研考會主委也要到2月才就職，這段時間空窗期，如同是「低配」版的市府團隊，市府應栓緊螺絲，市政沒有蜜月期，市民需要「標配」版的市府團隊。

對於台北市衛生局長人選懸缺，羅旺哲指出，市府會持續監控COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，蔣萬安也會與衛生局召開防疫應變會議，緊盯疫情狀況，確認包含醫療物資、醫護人力等醫療量能足夠。

台北市長 衛生局 台灣民眾黨

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