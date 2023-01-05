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綠議員批不敢來議會報告預算 侯友宜：已報告過有錄影可證

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今日參加2023癸卯兔年春聯福袋開箱活動時針對民進黨議員的批評做出回應。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今日參加2023癸卯兔年春聯福袋開箱活動時針對民進黨議員的批評做出回應。記者張睿廷／攝影

民進黨新北市新科議員昨日要求新北市長侯友宜至議會專案報告預算編列，並認為侯沒有來臨時會是藐視議會，無心市政，只想選總統。侯友宜今表示，自己已經報告過，有錄影也有錄音，期望大家尊重議事規則，並好好監督剩下尚未通過的幾筆預算。

侯友宜說，他之前已在議會的會期中針對預算給議員做過報告，在報告後，今年新上任的議員應尊重議事的規則，自己也尊重議員對態度的表述，也尊重所有議會的決議。

侯友宜指出，所有議事都有相關的議事規定，作為大家一起遵循的規則，議事規則已經很清楚，相關的預算的報告都報告過，有錄影也有錄音，自己已清楚做過說明，那少數剩下幾筆的預算還沒通過，期待大家對這部分可以詳細監督，他會尊重議員的發表言論，也尊重議事的相關的規定。

新北市長 議員 侯友宜

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