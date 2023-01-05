「相親相愛」畫展 廖鈺琁十年後重拾畫筆分享親子日常

新北市新店地政事務所「行動藝廊」本季推出「相親相愛X簡單又美好的生活插畫展」，展期從1月9日至3月31日止。所方分享，畫家廖鈺琁過去是兩名小孩的母親，停止創作十多年後，在家人的鼓勵下重拾畫筆，繼續用畫記錄簡單美好生活，分享親子日常小故事。

新店地政事務所指出，「相親相愛X簡單又美好的生活插畫展」由廖鈺琁畫家創作，她是兩個小孩的母親，從小熱愛繪畫，喜歡用繽紛的色彩和強烈的對比色展現其插畫及作品。

進入家庭後，轉眼已經有十多年沒有創作，但心裡一直有個聲音，渴望重拾這份熱情，在家人的鼓勵下重拾畫筆，繼續用畫筆記錄簡單美好的生活日常。這次展出的插畫作品，每一幅都是發生在親子日常生活中的小故事，藉由畫畫來記錄飛快長大的孩子們，以及日常點滴的幸福小插曲。

新店地政事務所表示，所內行動藝廊每一季不僅提供各界藝文朋友展出創作，也希望藉由每次不同的展覽分享藝術文化的美、快樂、無私與平易近人，提升與藝術對話之空間，讓藝術文化豐富生活和心靈。