快訊

世界棒球經典賽／36人集訓名單13日曝光 確定有張育成入選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

施工造成車流雍塞 警分局啟動交通快打

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導
北市中正區重慶北路、鄭州路口施工，中正一分局啟動交通快打。記者邱奕能／翻攝
北市中正區重慶北路、鄭州路口施工，中正一分局啟動交通快打。記者邱奕能／翻攝

台北市中正區鄭州路、重慶北路口，現在因市府水利處人孔蓋施工工程，占用到路口東南角一個車道，影響鄭州路東向車道車流，中正警一分局今天上午10點半時，啟動交通快打，派遣9名員警在現場加強路口淨空，預計在下午3點結束管制。

警方表示，這次施工地點鄰近臺北車站周邊，是大客車、長途客運業者行經路線，造成鄭州路西向東及重慶南路南向北一度壅塞，中正一分局利用即時影像系統發現該路口車流無法正常續進，即時啟動分局級交通快打，立即派遣員警至上游及鄰近路口交通疏導保持路口淨空，以避免發生連鎖性交通壅塞。

中正一分局提醒，該工程施作完畢後尚需進行固化養護，預計在今天下午3點前完工，並撤除管制，呼籲車輛駕駛人行經該路段時應減速慢行，注意車前狀況，並遵從現場員警、義交指揮引導。

中正第一分局呼籲，近日天氣不穩定，經常短時間突然降雨，導致路面濕滑，騎車、開車上路應減速慢行、專心駕駛，「多一分留心，就多一分安心」，才能確保自身與他人行的安全，以避免交通事故發生。

北市中正區重慶北路、鄭州路口施工，中正一分局啟動交通快打。記者邱奕能／翻攝
北市中正區重慶北路、鄭州路口施工，中正一分局啟動交通快打。記者邱奕能／翻攝

鄭州 慢行

延伸閱讀

要抓狂啦！Steam休閒模擬《平衡100》治療強迫症 那個人孔蓋給我擺好啊

警察辛苦了！北市警友會理事長到警分局頒慰問金

柯文哲說「內湖交通沒救了」李四川：沒救有沒救的方法

結合轄區宣導交安 北市警推「城中交通圖鑑」

相關新聞

一張圖比六都！新北清潔隊春節前怒吼 要求比照北市夜點費

農曆春節即將來臨，家家戶戶所產生的各式廢棄物，有賴新北市約5千名清潔隊員維護，但有清潔隊員不滿北市夜點費高達200元，新...

黃珊珊舉晨會警惕「不會發生大巨蛋零權利金」 北市府回應了

台北市長蔣萬安不延續前市長柯文哲過去每天七點半晨會慣例，北市前副市長黃珊珊4日在臉書說，北市府過去開8年晨會，報告的都是...

綠議員批不敢來議會報告預算 侯友宜：已報告過有錄影可證

民進黨新北市新科議員昨日要求新北市長侯友宜至議會專案報告預算編列，並認為侯沒有來臨時會是藐視議會，無心市政，只想選總統。...

施工造成車流雍塞 警分局啟動交通快打

台北市中正區鄭州路、重慶北路口，現在因市府水利處人孔蓋施工工程，占用到路口東南角一個車道，影響鄭州路東向車道車流，中正警...

石碇中心區盼有獨立活動中心 公所評估活化舊消防廳舍

新北市石碇區潭邊里位於石碇中心區域，公所及商業區都位於里內，住有不少民眾，不過里民一直缺乏活動中心，地方民代也盼能找出新...

影／中社花市鬱金香花季開跑 30萬顆花球輪流綻放

荷蘭與土耳其「國花」鬱金香目前在台中市中社觀光花市绽放中，業者今年進口30顆鬱金香花球輪流種植，現在每天約有3萬棵鬱金香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。