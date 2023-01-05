施工造成車流雍塞 警分局啟動交通快打

台北市中正區鄭州路、重慶北路口，現在因市府水利處人孔蓋施工工程，占用到路口東南角一個車道，影響鄭州路東向車道車流，中正警一分局今天上午10點半時，啟動交通快打，派遣9名員警在現場加強路口淨空，預計在下午3點結束管制。

警方表示，這次施工地點鄰近臺北車站周邊，是大客車、長途客運業者行經路線，造成鄭州路西向東及重慶南路南向北一度壅塞，中正一分局利用即時影像系統發現該路口車流無法正常續進，即時啟動分局級交通快打，立即派遣員警至上游及鄰近路口交通疏導保持路口淨空，以避免發生連鎖性交通壅塞。

中正一分局提醒，該工程施作完畢後尚需進行固化養護，預計在今天下午3點前完工，並撤除管制，呼籲車輛駕駛人行經該路段時應減速慢行，注意車前狀況，並遵從現場員警、義交指揮引導。

中正第一分局呼籲，近日天氣不穩定，經常短時間突然降雨，導致路面濕滑，騎車、開車上路應減速慢行、專心駕駛，「多一分留心，就多一分安心」，才能確保自身與他人行的安全，以避免交通事故發生。