石碇中心區盼有獨立活動中心 公所評估活化舊消防廳舍

市面上琳瑯滿目茶產品，多數是以刻板印象紅色紙盒來包裝，不過隨著茶農的年輕化，包裝也有了不同的革新。以鐵觀音茶最為出名的石門，近來茶葉的包裝也悄悄有了變化，陶瓷南瓜茶倉看起來高貴、有特色，而最吸睛的非易開罐包裝莫屬，讓品茗變得趣味十足。

2023-01-05 14:38