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石碇中心區盼有獨立活動中心 公所評估活化舊消防廳舍
新北市石碇區潭邊里位於石碇中心區域，公所及商業區都位於里內，住有不少民眾，不過里民一直缺乏活動中心，地方民代也盼能找出新空間供里民使用。石碇區公所民政與災防課表示，目前已會勘舊有消防分隊廳舍，該區位很方便，看能否活化使用，不過還要請技師檢測房屋及後方擋土牆，盼春節前有個初步結果。
潭邊里是石碇核心區域，目前里內民眾活動僅能利用清潔隊辦公室下方空間，不少民眾都希望能有更寬闊的活動中心，因此向里長王萬紫及議員反應。
新北市議員陳永福表示，目前發現石碇區原舊有消防分隊廳舍閒置，是一個可以轉型活化供里民活動的好空間，因此召集會勘，希望盡速評估出內部清潔，以及相關修繕經費，讓民眾能早日利用該空間。
石碇區公所民政與災防課表示，該棟建物位置不錯，可方便里民前往，不過目前要再請技師評估建築情況，除結構方面外，後山擋土牆及排水也還要再檢測，經費可能會不少，會全力來爭取經費補助，現在也加快速度，盼農曆年前能完成檢測，以盡早定案。
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