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影／中社花市鬱金香花季開跑 30萬顆花球輪流綻放

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

荷蘭與土耳其「國花」鬱金香目前在台中市中社觀光花市绽放中，業者今年進口30顆鬱金香花球輪流種植，現在每天約有3萬棵鬱金香花接力綻放，迎接農曆春節和遊客。

2023年中社觀光花市「鬱金香花季」登場，著名花卉「魔幻之花」鬱金香，中社花市推出一年一次的鬱金香花季，面對高溫暖冬，仍然持續努力種植，希望讓國人可以不用出國，到中社觀光花市就可欣賞。

業者今年首批花色安排王子系列，有白馬王子、陽光王子、糖果王子、紫王子領軍，還有粉色耶誕夢幻、紅色摯愛、白粉漸層的雄鵝狂想曲、粉紅的激光遊戲等花色品種，現在率先綻放，元旦假期已有遊客入園賞花。

園區還有荷蘭鳶尾花、五彩百合花、彩色海芋、虞美人、葉牡丹、一串紅、鼠尾草、麥桿菊等七彩花田，亮麗繽紛綻放中，因應鬱金香花季能持續綻放，今年春節有10天假期，中社花市今年進口30萬顆的鬱金香花球，採分批種植，讓花開不間斷，預計今年鬱金香花期到3月中旬左右。

台中市中社花市鬱金香花季已開跑，30萬顆鬱金香花球輪流綻放中。記者游振昇／攝影
台中市中社花市鬱金香花季已開跑，30萬顆鬱金香花球輪流綻放中。記者游振昇／攝影
台中市中社花市鬱金香花季已開跑，30萬顆鬱金香花球輪流綻放中。記者游振昇／攝影
台中市中社花市鬱金香花季已開跑，30萬顆鬱金香花球輪流綻放中。記者游振昇／攝影
台中市中社花市鬱金香花季已開跑，30萬顆鬱金香花球輪流綻放中。記者游振昇／攝影
台中市中社花市鬱金香花季已開跑，30萬顆鬱金香花球輪流綻放中。記者游振昇／攝影
台中市中社花市鬱金香花季已開跑，30萬顆鬱金香花球輪流綻放中。記者游振昇／攝影
台中市中社花市鬱金香花季已開跑，30萬顆鬱金香花球輪流綻放中。記者游振昇／攝影
台中市中社花市鬱金香花季已開跑，30萬顆鬱金香花球輪流綻放中，還有各式花種。記者游振昇／攝影
台中市中社花市鬱金香花季已開跑，30萬顆鬱金香花球輪流綻放中，還有各式花種。記者游振昇／攝影
台中市中社花市鬱金香花季已開跑，30萬顆鬱金香花球輪流綻放中。記者游振昇／攝影
台中市中社花市鬱金香花季已開跑，30萬顆鬱金香花球輪流綻放中。記者游振昇／攝影

鬱金香 荷蘭 春節

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