土城花王印刷廠房將都更 2025完工可提供1500個就業機會

位於新北市土城工業區內的花王印刷企業，廠房已使用30年以上，新北市都更處指出，花王印刷透過都更可轉為2棟13層樓新廠房，除了可自用，也能釋出提供當地產業發展使用，提供新北市約1500個就業機會，該案預計今年中可動工，最快2025年完工，另土城區內共有13件都更案，已有4件施工中、1件已完工。

花王印刷是創業逾50年的老牌印刷廠，土城廠位於土城區中山路上，基地現況為1至2層的加強磚造、鋼筋混凝土造的老舊廠房，面積6638平方公尺，建物經評估結構安全不足，且廠房型態不符使用。

新北都更處指出，花王印刷透過工業區都市更新方式重建，都更案已於去年12月31日核定實施。原址規劃拆分兩宗基地，共規劃興建2棟13層樓新廠房，約1.44萬坪樓地板面積，一棟規劃為企業自用，另一棟廠房則將配合市場需求，釋出供作為當地產業發展使用，預計將提供新北市約1500個就業機會，並創造每年超過2億的產值。

都更處表示，花王印刷都更案沿街面留設人行步道，並認養沿街公有人行步道及綠美化維護，提供大眾便利舒適的人行環境，將在申請建照後將開工。

新北市城鄉局長黃國峰指出，新北對境內老舊廠房，提供多元重建方案，除工業區立體化方案，也推動都更方式辦理重建，更新獎勵最高可達基準容積50%、容積移轉最高40%，並有相關稅捐優惠，希望透過多元方式來全力推動工業區空間活化與產業拓展，改善工業區環境及緩解產業用地需求。

黃國峰表示，土城區鄰近捷運永寧站、頂埔站、台65及北二高土城交流道，交通便捷、區位良好是新北產業發展重鎮，因開發較早，區內工業區有多數老舊廠房待更新重建，目前土城區的工業區都更案件計13件，申請基地面積約13.5公頃，預估供給樓地板面積約24.66萬坪。

目前已有4件施工中，包括勝仁針織、中華工程AI智慧園區等案，業已完工為華南金資產公司，後續可提供產業發展空間及活化產業競爭力，創造安全、舒適的工作環境。