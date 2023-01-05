效法三位長輩奉獻精神 淡水導覽志工李秀治服務逾20年

在新北市淡水第二漁港導覽志工李秀治，從職場退下後開始參與學習導覽工作，並在淡水地區導覽超過20年，她說是因為祖父、父親、公公三人皆長期以推拿、義務遞茶、義診牙齒等方式回饋社會，受此影響，效法他們的熱心精神，投入社會服務。

回憶起自己對志工的熱情，除了孩子繫起開端，她的祖父、父親及公公有，各自用自己方式從事義務工作，祖父從年輕到老一輩子在家鄉金門為前線官兵和居民做推拿服務。高齡的父親從農事退休後，每天穿梭菜市場義務為鄉親煮水遞茶。在鄉下從事鑲牙工作的公公，總是為經濟困頓的村民義務診治牙齒。

淡水第二漁港(漁人碼頭)為新北市重要觀光景點，常年遊客眾多，因此漁人碼頭志工團隊主要工作內容為提供漁人碼頭假日時段旅遊諮詢及港區環境巡查，迄今隊員人數已達30人，多為創始初期即加入的在地退休資深人員。

其中資深志工李秀治擔任導覽志工超過20年，更招募家人參與志工活動。李秀治當初為享受親子時光從職場退下，隨孩子年紀漸長她開始學習導覽，實地參與淡水文化古蹟等解說工作，也於2001年擔任淡水漁人碼頭志工工作服務迄今，定期排班從事服務台諮詢服務及不定期接受預約導覽等工作，也熱心協助淡水漁人碼頭所有活動。

李秀治回憶起自己對志工的熱情，除了孩子繫起開端，她的祖父、父親及公公有，各自用自己方式從事義務工作，祖父從年輕到老一輩子在家鄉金門為前線官兵和居民做推拿服務。高齡的父親從農事退休後，每天穿梭菜市場義務為鄉親煮水遞茶。在鄉下從事鑲牙工作的公公，總是為經濟困頓的村民義務診治牙齒。

李秀治說，她當志工雖然是付出時間和精力，但是收穫最多的還是自己，除了付出的滿足外，處理事情的能力，人際關係的互動，心靈的豐盈都在成長中，更蓄積志工服務的能量，在淡水第二漁港漁人碼頭找到自己發揮的空間，成為一位稱職的解說員。