一張圖比六都 新北清潔隊春節前怒吼 要求比照北市夜點費

農曆春節即將來臨，家家戶戶所產生的各式廢棄物，有賴新北市約5千名清潔隊員維護，但有清潔隊員不滿北市夜點費高達200元，新北市卻僅80元，不滿每天處理400萬市民垃圾量，待遇卻比北市差，要求夜點費比照北市，「這不是乞討而是要個肯定！」

環保局則說，目前除北市以外其餘五都夜點費均為80元，若只著眼單一福利不免流於惡性競逐。

台灣六都清潔隊員晚間22點後上班都可領取夜點費，去年12月台北市長柯文哲將晚間10點後上班隊員夜點費從100元調整為200元，早上6點前上班可加發1百元。而新北、桃園、台中、台南、則皆為80元、高雄夜班時間不同從80至130元。

新北市5298名清潔隊員服務近400萬市民，比例為1：750，台北市約5184名清潔隊員服務約249萬市民，比例1：481，但台北市晚間10點後上班的清潔隊員可領取200元夜點費，新北市卻只能領取80元夜點費，清潔隊員不滿工作量比北市高，待遇卻比北市差，怒吼夜點費要同步北市辦理。

隊員不滿表示，同樣大台北生活圈物資飛漲夜點費80元夠嗎？新北環保局用2001年環保署公文當時便當約70元，新北市清潔隊服務400萬人排出垃圾量，維持新北市連續11年全國最乾淨城市，兩年疫情清潔隊永遠都站在防疫第一線，新北市清潔隊不比別人差，這不是乞討！只是要ㄧ個肯定。

新北市環保局公會理事長許效溢表示，之前與環保局召開勞資爭議協調，環保局拿出20多年前的夜點費發給標準公文，回絕清潔隊員希望提高夜點費的要求，但20多年來物價飛漲，現今物價已不可與20多年前相比，表示將於過年後舉辦公聽會，爭取清潔隊員福利。

新北市議員卓冠廷表示，台北市環保局去年底33年來首次清潔隊夜點費調整，新北市連春節期間福利制度也不及台北市，而且新北有4百萬人口潔量龐大，新北市清潔隊員的福利不應比台北市差。北市跟新北市夜點費起算時間、補助金額上都有不同，環保局應納入各種通盤檢討，計畫在臨時會針對相關預算提案，督促環保局檢討夜點措施，並加強清潔隊溝通。

新北市議員林金結則說，新北市清潔隊員比任何縣市辛苦，產生家戶垃圾量是北市的好幾倍。新北與北市清潔隊員服務市民比例不一，相比之下新北市清潔隊員非常辛苦，尤其是兩年疫情家戶垃圾更是大暴增，提高新北市清潔隊員各項福利應很合理。但中央統籌分配稅款長期不均，新北市人均統籌款只有北市一半，新北所分配到資源長期匱乏，中央應重新檢討法規，考量人口數大幅提高新北市能分配到統籌款，讓新北市民免去當二等公民感覺。

新北市環保局對此說，新北市長侯友宜2018年底上任後，直接將外勤清潔隊員們的清潔獎金調高為8千元；此外，每年辦理健康檢查及職醫服務，依工作特性增補同仁勤務所需之安全防護配備，並率全國之先發放GOR-TEX透氣防水衣供勤務穿著，提高車輛保險保額以減少同仁負擔。

另外，2021年加發600元春節慰問金及春節期間配合出勤加發一日工資並補休一日；2022年起則針對三節配合出勤同仁均加發一日工資並補休一日，且每年辦理2天1夜觀摩活動讓同仁可以在工作之餘身心放鬆。在工作上則同步招募短期進用人員協助，並將較具專業及特殊性工項委外處理，今年開始年亦爭取同仁春節慰問金由原本的600元調高至1200元。