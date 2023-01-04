新北警志工大隊長布達 侯友宜：新北治安民團功不可沒
新北市政府警察局志工大隊長布達典禮，今天晚上在新莊新濠食府會館舉辦。新北市長侯友宜、警政署長黃明昭、新北警局長黃宗仁、地方民代、各科室、16個分局長皆蒞臨與會。侯友宜致詞表示，感謝在場3283名志工，新北市那麼長的一段時間治安做得好，民間團體功不可沒。
新北市警局表示，新北市政府警察局志工大隊長宋麗潔女士，於去年（2022年）7月30日任期屆滿榮退。宋麗潔擔任志工大隊長7年，領導志工團隊1大隊、21中隊共3283名志工，無私的奉獻與付出，有目共睹。
今天晚上她將志工大隊長職務，交棒給蔡月美女士（歷任三重婦女文教推廣協會理事長、獅子會B1區常務監事、三重女獅會會長、三重市婦聯會主委、三重警察志工分隊長等職務）續為民服務、戮力維護治安外，共同打造更優質化宜居之新北市環境。
侯友宜致詞表示，感謝在場3283名志工，對新北市治安與公共服務的努力與付出，新北市那麼長的一段時間治安做得好，民間團體功不可沒。他期勉新任大隊長蔡月美女士，未來帶領新北市志工伙伴，結合其他民力，協助警察人員在這幅員遼闊，治安環境複雜，治安任務艱鉅的新北市，維護社會治安。
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