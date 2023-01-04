消防創意 南消聯手警廣雙語廣播平安過新年
台南市政府消防局第二大隊與警廣台南台合作舉辦防火宣導活動，針對在台外籍人士線上廣播防火宣導，也能享受年節氣氛，除推廣消防知識。
消防局第二大隊副大隊長葉名軒、組長楊奇樺、副中隊長廖鼎鈞、小隊長黃建佳等人難得一同上電台宣導，邀請就讀美國聖奧拉夫Olaf學院護理系葉品妮協助宣導，她擁有美國緊急救護技術員EMT及美國護理師助理執照，利用護理背景及流利英語，針對目前在台外籍人士線上廣播防火宣導，意外達到防火宣導之效。
楊奇樺利用中文特別針對「田野引火政令宣導」、「住宅用火災警報器」、「防範一氧化碳中毒及液化石油氣相關資訊」及其他如山水域安全、防震基本常識、珍惜救災救護資源、減少燃放爆竹煙火、企業自主防災暨義消招募等主題進行防火防災宣導，也邀請葉品妮針對以英文宣導，過程中頻頻傳出陣陣笑聲，意猶未盡。
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