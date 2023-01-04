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消防創意 南消聯手警廣雙語廣播平安過新年

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府消防局第二大隊與警廣台南台合作舉辦雙語防火宣導活動，針對在台外籍人士線上廣播防火宣導。圖／台南市政府消防局第二大隊提供
台南市政府消防局第二大隊與警廣台南台合作舉辦雙語防火宣導活動，針對在台外籍人士線上廣播防火宣導。圖／台南市政府消防局第二大隊提供

台南市政府消防局第二大隊與警廣台南台合作舉辦防火宣導活動，針對在台外籍人士線上廣播防火宣導，也能享受年節氣氛，除推廣消防知識。

消防局第二大隊副大隊長葉名軒、組長楊奇樺、副中隊長廖鼎鈞、小隊長黃建佳等人難得一同上電台宣導，邀請就讀美國聖奧拉夫Olaf學院護理系葉品妮協助宣導，她擁有美國緊急救護技術員EMT及美國護理師助理執照，利用護理背景及流利英語，針對目前在台外籍人士線上廣播防火宣導，意外達到防火宣導之效。

楊奇樺利用中文特別針對「田野引火政令宣導」、「住宅用火災警報器」、「防範一氧化碳中毒及液化石油氣相關資訊」及其他如山水域安全、防震基本常識、珍惜救災救護資源、減少燃放爆竹煙火、企業自主防災暨義消招募等主題進行防火防災宣導，也邀請葉品妮針對以英文宣導，過程中頻頻傳出陣陣笑聲，意猶未盡。

美國 台南 一氧化碳中毒

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