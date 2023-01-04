湯志民回鍋北市教育局長 續推寒假自主學習無作業

前政治大學教授湯志民回鍋擔任台北市長蔣萬安首任教育局長，他說，台北市許多教育評比已經領先全國，接下來要更注重「質」，包含擴大推廣並精進寒暑假無作業自主學習計畫。

湯志民在104年擔任前台北市長柯文哲首任教育局長，同年廢止了已實施40年的台北市各國民小學寒暑假作業實施要點，希望讓學生重新掌握學習自主權，自己決定自己的寒假作業。

湯志民今天在與媒體茶敘時說，台北市的教育在「量」上面已經領先全國，接下來要更注重「質」。他認為，孩子才是學習的中心，教育應該幫助孩子成為自發、主動的學習者，而不只是單純地被動上課。

湯志民表示，寒假指定功課就像老師在下課時間指定功課，這道理不通，所以他決定廢止寒暑假作業實施要點，當時許多人說「寒假沒有功課了」，但他們不知道，生活中的功課其實無所不在。

他指出，人生很長，應該讓學生把握寒暑假階段的空白，練習如何自己決定、自己判斷、自己運用自己的時間，去創造自己的功課，成為自己的主人。

湯志民說，台北市大部分學校已經沒有指定寒暑假作業，但這只是開頭，接下來要精進這項計畫到2.0版，鼓勵學生在開學時與同學分享自己的作業，透過經驗交流產生延續效果，彼此學習彼此的長處。

湯志民在茶敘最後向媒體展示自學的魔術，他先在桌上平鋪一片黑墊，再接連拿出橡皮筋、撲克牌展現各項戲法，招式信手拈來，架式十足。他說，他能表演數百種魔術，隨時都能即興演出。

湯志民表示，他一開始是覺得好玩才接觸魔術，後來練出心得，也受到學生歡迎，常常在校慶上演出，因此更有動力精進招式，除了看影片觀摩其他魔術師，還會試圖破解別人的技巧，以身作則落實自主學習，「全世界許多魔術師都是我的老師」。