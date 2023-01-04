新北藍綠黨團未更改議程無共識 取消第1次臨時會議程

第四屆新北市議會今日舉行預備會議確認臨時會議程。但民進黨新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣質疑，為何讓新民意代表背書上一屆未審完的預算，並提起程序動議，要求新北市長侯友宜來議會做預算專案報告。新北國民黨團指出，六都只剩新北市尚未通過2023年總預算，民進黨的杯葛嚴重影響市政推動。

第四屆新北市議會不分藍綠，共有17名新議員，目前剩下二、六審預算尚未審完。新北市議會原定1月3日至13日為第四屆第1次臨時會，但藍綠因更改議程無法取得共識，除明天外其他議程皆取消。

卓冠廷表示，這等於大量的預算都要新議會去背書，已與議會作為監督制衡力量的精神背道而馳，他要求侯友宜應該到專案報告再來審查。卓冠廷也質疑，侯友宜為了選總統，頻頻「郭侯會」，卻不來「臨時會」。

陳乃瑜認為，先有報告再來審查是基本常識，藍營議員說預算在家看就好，她質疑「那還需要選出議員來監督市政府嗎？」侯友宜根本是迴避監督、便宜行事，不管是新民代還是新局長，都不該為舊預算背鍋。

山田摩衣也附議，今年度新北市總預算成長到1978億，足足比前一年成長了6.07%，這些都是人民的納稅錢，侯友宜希望本屆議會審查預算，但卻連來做報告都沒有。

綠營議員也紛紛在議會發言呼應「尊重新民意 拒當橡皮圖章」、「先報告 再審查」、「侯友宜請列席 對納稅錢負責」的訴求。

國民黨團書記長廖先翔表示，新北市的每一筆預算，都來自市民辛苦的納稅錢，作為議員必須努力監督，為市民看緊荷包，也要積極爭取建設，讓市府能夠順利推動市政，民進黨議員不應該漠視多數民意，惡意延宕議程，新瓶裝舊酒，讓侯友宜無法好好做事。

副書記長江怡臻呼籲，民進黨議員在新會期應該要理性監督，如果是想要惡意杯葛，用政治口水淹沒侯友宜，而不是用心審議，以市民的福祉為優先。