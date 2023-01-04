快訊

破傷風疫苗也傳缺貨 食藥署急聲明：本週將放行20.5萬劑

綠營揭馬祖走私60噸龍蝦到大陸 連江縣府澄清絕無包庇

退役上校涉當共諜吸收軍官 國防部：官兵主動檢舉調查

林瑋茜推動族群主流化 母語宣誓任新北原民局長

中央社／ 新北4日電
新北市原住民族行政局長Siku Yaway林瑋茜（左）為目前新北市府最年輕的局長。中央社
新北市原住民族行政局長Siku Yaway林瑋茜（左）為目前新北市府最年輕的局長。中央社

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，將推動族群主流化，透過跨族群對話與溝通，讓彼此理解、傾聽並認識原住民族歷史，讓多元文化共榮，她第一步就是用泰雅母語宣誓就職。

原擔任電視主播的32歲Siku Yaway林瑋茜，被延攬擔任原住民族行政局長，也是目前新北市政府最年輕的局長。市長侯友宜日前受訪表示，期待藉由她年輕、熱忱、追求原住民價值的理想，照顧新北市原住民，帶來不一樣的思維。

Siku Yaway林瑋茜今天下午拜訪市議員前與媒體茶敘，她表示，上任後已積極拜訪各族群意見領袖及民意代表，傾聽各界心聲與建言，還有部分市議員尚待安排親自拜訪。

她接受中央社記者訪問表示，希望推動族群主流化，展現多元憲政民主核心價值，並尊重台灣多元族群的記憶，這些都要靠彼此溝通與平等對話。初步盼提升原民能見度，未來各局處公務人員具備一定族語能力，服務慣用族語的民眾，是最理想狀況。

Siku Yaway林瑋茜說，依據「原住民族語言發展法」規定，族語已是國家語言。在新北市推動族群主流化的第一步，就是上任就職時，包括誓詞內容與宣誓都自然使用母語泰雅語。

她說，母親為泰雅族人，苗栗縣南庄鄉Raysinay部落（東河村石壁部落），母親也歷經禁說母語的年代，她是都會長大的原民二代，但每年都會回到部落10多次，參與部落會議討論與互動。

她表示，小時雖學過初淺泰雅語，直到在原住民電視台服務跑遍各部落，且族群意識抬頭，才透過部落大學認真學泰雅母語，也經由生活應用，通過族語認證。

她說，未來「新店區溪洲原住民族文化園區」全面啟用後，將加強多元族群對話；去年12月31日她前往烏來原鄉，參加烏來原住民編織協會20週年慶，對協會推動泰雅編織與承傳，表示感謝與鼓勵。

原住民 國家語言

延伸閱讀

宏匯廣場餐飲帶旺人氣 新春版「乃賀美」生吐司新北首快閃

苗栗縣112年度原住民保留地禁伐補償 今日起受理申請

影／國土計畫法影響新北山區農民生計 眾人拉布條嗆聲

新北跨河煙火秀將擴大辦理 挑戰澳洲雪梨

相關新聞

退場狀況多…新北民眾騎YouBike 1.0赴北市「還不了車」 北市出招緩解

台北市YouBike1.0在去年退場後，市府時常接獲新北市民眾反映無法還車，雙方市府討論後，台北市決議暫時停止收取350...

新北藍綠黨團未更改議程無共識 取消第1次臨時會議程

第四屆新北市議會今日舉行預備會議確認臨時會議程。但民進黨新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣質疑，為何讓新民意代表背書上一...

湯志民回鍋北市教育局長 續推寒假自主學習無作業

前政治大學教授湯志民回鍋擔任台北市長蔣萬安首任教育局長，他說，台北市許多教育評比已經領先全國，接下來要更注重「質」，包含...

林瑋茜推動族群主流化 母語宣誓任新北原民局長

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，將推動族群主流化，透過跨族群對話與溝通，讓彼此理解、傾聽並認識原住民族歷史...

迪化年貨大街開放定點試吃 蔣萬安：柔性勸導不邊走邊吃

台北年貨大街周五登場，適逢疫情解封，今年年貨大街首度疫情後開放設臨時攤位，並開放「定點試吃」，店家攤商都相當期待盼帶來春...

浮洲合宜出租宅年後一坪將漲7成 原租戶怨突襲式漲租

板橋浮洲合宜住宅有446戶出租戶，因出租價格實惠相當搶手。不過負責出租的日勝生公司去年12月16日公告要漲租，租金從ㄧ坪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。