台南關子嶺天梯整修完工 登山健行更方便

台南市政府斥資整修關子嶺風景區景點天梯，歷經5個月工期，去年底重新啟用，搭配為連結寶泉公園及嶺頂公園闢建的新好漢坡，改善登山遊憩品質，並增加景區亮點。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧今天透過新聞稿表示，關子嶺天梯於民國98年由台南縣政府興建完成，主要為跨越175線市道、串聯舊溫泉區經舊好漢坡至新溫泉區的步道，而天梯景觀也成為關子嶺風景區地標之一。

郭貞慧表示，觀旅局以總計畫經費新台幣846萬元，進行關子嶺風景區天梯暨周邊棧道及新好漢坡步道等設施整建及維修工程，歷經5個月努力，已於去年12月完成改造，重新開放民眾使用。

郭貞慧指出，為連結寶泉公園及嶺頂公園闢建的新好漢坡，全長約205公尺，高低落差約50公尺，屬難度低可親子共遊的步道，遊客可以新好漢坡為起點，經過天梯，最後回到寶泉公園，途中可悠閒欣賞山嵐美景、體驗山林悠靜。

郭貞慧表示，新好漢坡主要針對階梯欄杆更新，工程完工後增加觀光新亮點，也串聯上、下溫泉區步道系統，提升安全性與舒適性。