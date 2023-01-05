搶修工程中遇連續雨 汐止八連路坍方擴大

去年十月份連日豪大雨，造成汐止多處災情，其中在八連路也發生道路坍方，後續相關單位進行緊急搶修，不過，鞏固工程還沒做好，這陣子汐止陰雨綿綿，坍方面積擴大，不但圍的水泥護欄都跟著掉下去，剛做好的大型水泥塊也都滑落邊坡。

坍方範圍擴大，連之前搶救做的水泥塊、鋼軌椿都跟著滾落邊坡，所以，第一時間，長青里長陳建興也趕緊通報公所及施作單位，目前坍方面積已經超過大半個馬路，也重新再圍上水泥護欄，雙向都是禁止通行，民眾也希望鞏固工程能夠趕快做好。

長青里長陳建興表示，去年12/27日就已經發現之前坍方的地方有再凹陷一點點，已經有跟公所反應，誰知道過12/31日中午就整個又垮下去，連搶災做的大型水泥塊以及鋼軌椿都滑落，而且越坍越嚴重，目前已經緊急人車禁止通行，也反應相關單位協助搶災。

搶修工程還沒做好，連之前做一半的也白費，目前人員、機具持續搶修中，下雨也在趕工，地方也希望儘快完成，恢復通行，讓人車通行更安全。