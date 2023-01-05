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萬里在地企業好貼心 歲末送暖關懷獨老

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區的在地企業美樹館以及介惠基金會，準備了長輩最需要的物資，要讓萬里區的獨老都暖身、暖心。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區的在地企業美樹館以及介惠基金會，準備了長輩最需要的物資，要讓萬里區的獨老都暖身、暖心。 圖／紅樹林有線電視提供

歲末寒冬有溫暖，深耕萬里區的在地企業美樹館以及耕耘長輩照顧的介惠基金會，特別準備了長輩最需要的物資、溫暖小電器，還有為長輩補充營養的雞蛋，希望讓萬里區的獨老不只是溫暖過冬，還有物資滿滿的新年。

萬里美樹館表示，這次捐贈的雞蛋，是在萬里土生土長的母雞所下的蛋，喂給雞隻的飼料都相當講究，沒有化學物質，都是天然健康的食品，就是要讓蛋營養健康沒有負擔。

介惠基金會主任彭銘助則是說，深耕萬里照顧長輩，長輩的服務與需求的照顧其實是相當需要重視與關注的事，這次趁著歲末帶上可以溫暖長輩的暖手蛋與毛毯，要讓萬里區的獨老都暖身、暖心。

萬里區公所特別將愛心的物資募集，舉辦了一場溫馨的捐贈儀式，集合區內近50位獨居長輩前來領取，物資超豐盛，有溫暖的充電式隨行電暖蛋、毛毯以及雞蛋，讓獨居長輩雖然在濕濕冷冷的萬里生活，依舊可以感受到來自社會的溫暖。

萬里區公所主秘許明富說，區公所針對企業捐贈物資的品項與數量，媒合給適合的對象與族群，恰好萬里區多雨，到了冬天又常常是濕濕冷冷的天氣，而長輩的保暖格外重要，因此這批溫暖的物資要優先提供給獨居長輩領取，讓獨老溫暖的過好年。

萬里 獨居 雞蛋

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