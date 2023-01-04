民代3問盧市府紓困作為 中市府：已展開內部研議

中央拍板農曆春節後每位發放現金6000元。市議員周永鴻今在臉書發文，3問盧市府的紓困振興作為、盤點地方稅、敬老愛心卡等用途。台中市政府指出，台中購物節消費登錄金額破350億元，租金減壓措施減收金額達9640萬餘元；後疫情時代，市府已展開內部研議、評估協助百業復甦，近期將對外宣布。

研考會表示，市府自疫情發生以來，除強化防疫業務、保障人民生命安全外，推出「紓困九箭」、「紓困十方」、「振興經濟大補帖」及「紓困振興e79計畫」等計畫，陪伴業者共度難關。

去年5月推出「紓困振興e79計畫」，具體作為如舉辦台中購物節活動、租金減壓、減稅延繳、家戶補貼、產業補貼、交通補貼及各項餐飲、旅遊、商圈市場的行銷、補助等。

其中，台中購物節活動消費登錄金額突破350億元，租金減壓措施減收金額達9640萬餘元。後疫情時代，市府加速百業復甦，已展開內部研議、評估，整體評估結果將於適當時機對外公布。

地方稅務局盤點及檢討地方稅相關減免、退稅及紓困措施，主動辦理包括：地價稅自用住宅用地優惠稅率、重購自用住宅用地退還土地增值稅、低收入戶房屋稅減免及身心障礙使用牌照稅減免等，更主動通知民眾協助減免稅捐；繳稅困難的民眾，提供民眾加計利息分期繳納措施。

社會局指出，台中市敬老愛心卡服務以鼓勵長輩及身心障礙者社會參與及健康促進為目的，如將福利點數轉換為現金恐非政策目的，將依財政紀律考量，依目前方式持續執行。